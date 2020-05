Kiszáll a BlackRock nagybefektetője a koronavírus miatt

22%-os részesedését, tehát mintegy 17 milliárd dollárnyi BlackRock-részvényt dobna a piacra a PNC, hogy ezzel gyűjtsön pénzt és küzdjön a koronavírus okozta nehézségekkel szemben – írja a Financial Times.

A pittsburghi székhelyű PNC Financial a BlackRock egyik nagyrészvényese, de most úgy döntött, megválik a világ legnagyobb alapkezelőjében lévő részesedésétől, hogy az így felszabaduló tőkét potenciális felvásárlásokra fordíthassa.

A PNC a BlackRockban lévő 22%-os részesedését még 1995-ben vásárolta, ez mintegy 35 millió darab részvényt jelent. Az amerikai bank nincs könnyű helyzetben, a koronavírus miatti negatív gazdasági hatások a pénzintézetet is arra késztették, hogy több tízmilliárd dollárt tegyen félre az esetleges hitelezési veszteségekre.

A bank profitja 28%-kal esett vissza az első negyedévben, a hitelezési veszteségekre képzett céltartalék pedig ötszörösére, 914 millió dollárra nőtt. A bank vezérének elmondása szerint sokat nyertek a BlackRockban lévő részesedésükön, de itt az idő ettől megválni, és az így felszabaduló pénzt potenciális felvásárlásokra fordítani.

A BlackRocknál a legnagyobb részvényes eltűnése tovább konszolidálja az alapkezelőnél lévő hatalmat a vezér, Larry Fink alatt, aki 30 évvel ezelőtt alapította meg a céget. A PNC akkor vásárolt be, amikor nézeteltérés volt Larry Fink és Stephen Schwarzman között, aki a Blackstone elnöke (a két cég ekkor kezdett külön utakon járni, alapításakor a BlackRock is a Blackstone nevet viselte). Az ügyben az alapkezelő is megszólalt, azt mondták, visszavesznek a PNC-től 1,1 milliárd dollárnyi részvényt, és ezzel nagyjából ki is tették azt az összeget, amit idén részvény-visszavásárlásra szerettek volna fordítani.

Címlapkép: Shutterstock