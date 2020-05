Megtépázta a koronavírus a magyarok kedvenc befektetéseit - Százmilliárdok tűntek el

A koronavírus-válság nagyon durva árfolyameséseket hozott a magyar befektetési alapok piacán, de a legnagyobb alapok elég ütésállónak bizonyultak: az év eleje óta alig 4 olyan alap van a top10-ből, ahol veszteséget szenvedtek a befektetők és csak egy alap esetén láthatunk 10% fölötti mínuszt. Ennek ellenére jelentősen csökkent a legnagyob befektetési alapok kezelt vagyona: közel 215 milliárd forint hagyta ott a szektort az elmúlt három hónapban.

Február 21-én tetőztek a világ tőzsdéi, aztán beütött a koronavírus-válság, a pánik közepette a legtöbb eszközből menekült a pénz. Csak márciusban körülbelül 456 milliárd forintnyi befektetői tőke hagyta ott a hazai befektetési alapokat; a befektetők a legnagyobb alapokat sem kímélték, hiába bizonyult a jelentős többségük ellenállónak a piaci változásokkal szemben.

A top 10 befektetési alap kezelt vagyona körülbelül 215 milliárd forinttal csökkent február 21 és a BAMOSZ-on legfrissebb átfogó adatokkal rendelkező nap, május 14-e közt, a veszteség közel fele egy alapnál, az OTP Supránál keletkezett, melynek oka a befektetői pénzmozgás mellett a jelentős árfolyamveszteség is. A legnagyobb hazai alap, az Erste Ingatlan kezelt vagyona is csökkent, 35 milliárd forinttal, annak ellenére, hogy az alap idei hozama megközelíti az 1%-ot és az OTP Ingatlan vagyona is csökkent a nettó eszközérték mintegy 24 milliárd forinttal, pedig az alap idei hozama 0,24%.

Érdekes a vagyoncsökkenés annak fejében, hogy a legtöbb alapnál a toplistából nemhogy nem volt jelentős hozamveszteség az év eleje óta, hanem még pluszban is vannak a hozamok a világ tőzsdéinek összeomlása ellenére. Ennek az oka, hogy a legnagyobb alapok kereskedelmi ingatlanokba, illetve kötvényekbe fektetnek, ezek az eszközök pedig nem függenek össze a tőzsdei mozgásokkal. A top 10-ből a legjobb hozama az OTP Prime ingatlanalapnak van eddig az év eleje óta, amely – ahogy neve is sugallja-, A+ kategóriás ingatlanokba fektet. Ez az alap 2,29%-os pluszban van jelenleg. Ez egyébként a top 10-ből az egyetlen olyan alap, amely február 21 óta növelni tudta a kezelt vagyonát.

Szintén szép teljesítményt láthatunk a Diófa Alapkezelő Magyar Posta Takarék Ingatlanalapjától, melynek hozama 2% fölötti az év eleje óta, illetve az Erste Ingatlan alaptól, melynek idei hozama eddig 0,91%.

Az alábbi ábrán látható, hogy bár bikapiacon jócskán alulteljesítik a tőzsdéket az ingatlanalapok, egy ilyen volatilis környezetben, mint a mostani, stabil menedéket jelenthetnek, így a mostani vagyonkiáramlás nem feltétlen nevezhető racionálisnak.

A legnagyobb tíz alap közül két alapnál figyelhettünk meg nagyobb esést: az egyik az OTP Supra abszolút hozamú alap volt, a másik pedig az MKB Egyensúly vegyes alap. A Supra elsősorban az olajpiac összeomlása miatt szenvedett el nagyobb veszteséget, miután ez megtörtént, a portfóliómenedzser csökkentette a kockázati kitettségét, ez pedig az alap árfolyamán is meglátszik.

Az MKB Egyensúlynál áprilisban még növelték is a kockázati kitettséget, ezért az alap valamennyit el tudott kapni a tőzsdék visszapattanásából, a 10% fölötti mínuszt sikerült ledolgozni 4% köré. A portfóliómenedzser az alap havi jelentése szerint elsősorban hosszú állampapírokon, osztrák részvényeken és devizaügyleteken érte el a hozamot.

Végül fontos megjegyezni, hogy a befektetési alapok hosszú távra ajánlott termékek, így jó eséllyel 3-5 év alatt simán vissza fogják hozni befektetőiknek a most elszenvedett veszteséget. A 3-5 éves, historikus (évesített) hozamadatok sokkal kiegyensúlyozottabb képet mutatnak.

Címlapkép: Shutterstock