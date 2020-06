Equilor: lehet idén is új csúcsra futnak az amerikai tőzsdék

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:"

"Az előző havi ajánlónk címét érdemes volt követni májusban, azaz ezúttal azon befektetők, akik ezúttal nem a „sell in may and go away” tőzsdei mondást követték jól jártak. Az amerikai indexek lassan már 10% körüli, egy átlagos korrekciós tartományba értek a mindenkori csúcsaikhoz képest. A technológiai részvényeket tömörtő indexeket pedig egy pár százalék választotta már csak el május végén a rekordmagasságokból. Mindezen szintek márciusban nehezen elképzelhetőek voltak. A vírus terjedésének megfékezése és ezáltal a gazdaságok fokozatos újranyitása sikeresen zajlik Európában és Észak-Amerikában. Ezen régiókban a szalagcímek már az újranyitással kapcsolatos előkészületekkel és elővigyázatosságokkal foglalkoznak. A dél-amerikai országokban (elősorban Brazíliában) és Oroszországban, illetve Indiában romlott a helyzet a legnagyobbat májusban. Az USA-beli helyzet javulását a számokon felül jelezheti, hogy ismét előtérbe kerültek a kínai kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos események. A vészhelyzet elültével pedig újabb tüntetések kezdődtek Hong Kongban, ami korábban is érzékeny pont volt a két nagyhatalom között egyeztetések során.

Májusban a fejlett piaci kötvényhozamok további csökkenése megállt. Európában a turizmus visszaesésének különösen kitett országok hozamai is stabilizálódtak az EKB műveleteinek következtében. A hónapban megkezdődtek az MNB mennyiségi lazításai is, elsősorban a hosszabb lejáratokban jelent meg a jegybank vevőként. Ismét tovább csökkentünk a nemzetközi és a hazai kötvényarányokon, miképpen úgy véljük, hogy a jegybankok tevékenységei továbbra is alacsony hozamkörnyezetet fognak eredményezni, ám további jelentős hozamcsökkenés már nem várható.

Bár Európa és a régió lemaradó volt áprilisban az emelkedésben, május során itt is kitörtek az indexek a kiéptett bázisukból. Úgy véljük a hazai és a régiós piacra ismét visszatérhetnek a vevők a kockázati étvágy növekedésével és a dollár gyengülésével párhuzamosan. A részvényeket továbbra is támogatják a monetáris intézkedések, illetve egyes elemzések szerinti intézményi alulpozícionáltságok is. Az előző ajánlónkban a részvényarányokon történt emelés jól időzített volt, kis mértékben ismét növeljük ezen eszközosztály súlyát a mintaportfoliónkban a hazai és a régiós részvények tekintetében.

A kínai gazdasági aktivitás felfutásával megjelent a keresleti nyomás az olaj piacán. Ez az exportáló országok kitermelési csökkentéseivel együtt támaszt tudott nyújtani a fekete arany árfolyamának, mely 20 dollár/hordó hó eleji szintekről közel duplájára tudott emelkedni. Az arany a risk-on üzemmód ellenére megmaradt 1700 dollár fölött, mely elsősorban a rendkívüli mértékű fiskális és monetáris lazítások következménye. Ugyanezen okok következtében került gyengülőpályára a dollár is, mely szintén kedvezett a nemesfémek és a fejlődő piaci devizák árfolyamainak. A portfolióban az alternatív befektetési formák arányait változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.