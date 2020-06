Meghökkentő számok: új kedvencre cserélték a magyarok az állampapírt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az MNB friss statisztikái szerint áprilisban is bőven éreztette még hatását a koronavírus a magyar háztartások megtakarításain: az állampapírokat és befektetési alapokat inkább eladták, a részvényeket pedig vették a magyarok. Utóbbi jó döntésnek bizonyult, mivel jelentős hozamokat is zsebre tettek áprilisban a befektetők. A lakossági állampapírok iránti kereslet visszaesése a háztartások államadósság-finanszírozáson belül betöltött szerepét is megakasztotta kissé, a külföldiek viszont berobbantak az eurókötvénnyel.