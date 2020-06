Kinyit a világ, és nyaralni indulsz? Egy trükkel sokat spórolhatsz

Újranyit a világ, ezzel együtt lassan a turistaszezon is újraindul, ismét felmerül tehát a kérdés, hogy hol érdemes a leginkább pénzt váltani, ha külföldre indulunk. Jellemzően a devizaváltóknál sokkal kedvezőbb átváltási árfolyamokkal találkozhatunk, mint a bankoknál, de egyik sem múlja felül a (majdnem) díjmentes devizaváltással foglalkozó startupok, mint a Revolut vagy a Transferwise kínálatát.

A bankok és a pénzváltók

Az egyik látszólagosan legegyszerűbb megoldás a devizaváltáshoz az, hogy besétálunk a bankunkba és valutát váltunk. Ez messze a legdrágább módja a devizaváltásnak, hiszen a banki középárfolyamhoz képest akár 10-15 forinttal drágábban juthatunk euróhoz a hagyományos pénzintézeteken keresztül.

Fontos persze megjegyezni, hogy a bankoknál devizát is válthatunk, ez jellemzően kedvezőbb, mintha valutát váltanánk; akár 2-3 forintos különbség is lehet a kettő árfolyama közt. A másik opció, hogy a forintos kártyánkkal fizetünk, ekkor viszont a rendszerüzemeltetőnek át kell váltania a tranzakciót idegen devizára, a konverzión pedig szintén veszteségek keletkezhetnek.

Ha mindenképpen készpénzes megoldást szeretnénk, kedvezőbb alternatívát kínálnak a pénzváltók: több olyan intézmény is akad, melynek váltási árfolyama erősen hozzásimul az MNB középárfolyamához. Ami itt felmerülhet, mint árazási tényező, az, hogy több devizaváltó terhel kezelési díjat az átváltott összegre.

A méltán népszerű fintechek

Magyarországon egyre népszerűbbé kezdenek válni az olcsó devizaváltással foglalkozó fintechek, mint a Revolut vagy a Transferwise, mely egy új kártyával, a Borderlessel lépett be a ringbe. A Revolut például még tavaly elérte a 250 ezer hazai felhasználót, melynek eléréséhez hozzájárult az is, hogy a fintechcég jutalékot kezdett el osztogatni azoknak, akik részt vesznek a termékük ajánlásában, most a Transferwise is hasonló módot talált ki a bővülésre:

Kapcsolódó cikkünk 2019. 12. 02. Futótűzként terjed a bankok halálos ellensége: hétköznapi magyarok ügyködnek a háttérben

A két fintechcég egyik legfontosabb értékkínálata, hogy felajánlanak felhasználóik számára egy bankkártyát, melyen banki középárfolyamon lehet devizát váltani és 200 euróig a kártyával való készpénzfelvétel is díjmentes, még külföldön is. Ez jelentősen kedvezőbb, mint akár a bankok, akár a pénzváltók feltételei. Az egyetlen hátrány talán az, hogy egy ismeretlen országban kell találnunk egy bankautomatát, ha készpénzhez akarunk jutni.

Érdemes megjegyezni, hogy a táblázaton szerint látszólag kedvezőbb árfolyamon váltanak a fintechek eurót, mint az MNB középárfolyama. Az eltérés oka, hogy a fintechcégek folyamatosan, másodpercenként változtatják a váltási árfolyamukat, melyet banki középárfolyamon állapítanak meg, az MNB viszont csak napi egyszer állapítja meg a hivatalos devizaárfolyamokat. Így a devizák árfolyamának fluktuációja miatt előfordulhat, hogy napon belül a fintechek euróárfolyama az MNB hivatalos árfolyama alá esik.

A fő különbség a szolgáltatók között az, hogy a Revolutnál kedvezőbb az átváltási árfolyam és díjmentes az átváltás egy bizonyos limitig (most 1,85 millió forint havonta, augusztustól viszont csak 350 ezer forint, efölött 2%), a Transferwise Borderless számlánál viszont kedvezőbb a díj (0,33%), ha nagyobb összegeket akarunk átváltani.

A Revolut új díjszabásáról itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 06. 11. Jelentősen drágul a Revolut

A Revoluton és a Transferwise-on kívül egyébként számos más, kisebb fintech elérhető Magyarországon, népszerű még például a Curve és a bunq is:

Fontos persze megjegyezni, hogy nagyobb összeget egyik fintechnél sem érdemes tárolni. Elsősorban a Revolut hiányosságai miatt az MNB is nemrég figyelmeztetést adott ki, a vállalatnál ugyanis gyakran előfordult, hogy pénzmosási aggályok miatt zárolták az ügyfelek számláját hosszabb időre, az ügyfélszolgálat pedig közben elérhetetlen maradt vagy csak rövid sablonválaszokat adott:

Címlapkép: Shutterstock