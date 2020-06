Üzenik a gazdagoknak: kerüljék a hobbitréderek által felkapott részvényeket

A UBS vagyonkezelői üzletágának egyik szakértője szerint a kisbefektetők turbózzák fel a kevésbé ismert cégek árfolyamait, ezektől pedig jobb távol maradniuk azoknak, akik jelentősebb vagyonnal bírnak, mert könnyen megégethetik magukat – számol be a hírről a Bloomberg.

Vannak olyan cégek, mint a Fangdd Network Group vagy a Nikola Copr, amelyeknek árfolyama az utóbbi időben többszörösére ugrott, Charles Day, a UBS szakértője szerint mégis érdemes óvakodni ezektől, a pár napig még ismeretlennek számító részvényektől.

Day szerint hirtelen azok a részvények lettek a legaktívabban kereskedtek a tőzsdéken, amelyekről három napja még nem is hallottunk, ez nem az a terület, ahova a tapasztaltabb befektetők merészkednek, ide maximum a day tréderek vagy hobbitréderek jönnek. A vagyonos ügyfeleknek azt tanácsolja a világ legnagyobb vagyonkezelőjéből, hogy felejtsék el azt az érzést, hogy kimaradnak valamiből, ha nem fektetnek ezekbe a részvényekbe.

Márpedig a kimaradástól való félelem (FOMO – fear of missing out) sok kereskedőt arra sarkallt az utóbbi napokban, hogy beszálljon a részvénypiacokba, kisbefektetők ezerszámra nyitnak új kereskedési számlákat a szolgáltatóknál, a Wall Street nagykutyái pedig most azt vizsgálják, hogy a kisbefektetői kereslet mennyire lesz önbeteljesítő jóslat a részvénypiacokon és milyen kockázatokat jelent a ralira nézve.

Day szerint az ügyfeleknek érdemes továbbra is a bluechip, növekedési részvényekre fókuszálniuk a kiskereskedelmi és technológiai szegmensekben, emellett az alulértékelt részvényeket érdemes még keresni. A volatilitás elleni védekezés gyanánt pedig nem árt egy kevés készpénzt és államkötvényt is tartani.

Azzal kapcsolatban pedig, hogy egyes részvények árfolyama kilőtt, Day a 2000-es évek piaci összeomlását hozta fel összehasonlításképp, amikor egyes cégek árfolyama havi szinten duplázódott vagy triplázódott. Ez viszont olyan kockázatokat rejt, ahova egy gazdagabb ember nem biztos, hogy szívesen merészkedne.

Day szerint a brókerszámlát nyitó anyukák és apukák (utalva erre a kisbefektetőkre) szintén nagyon könnyen megégethetik magukat a piaci volatilitásban. Azok az emberek, amelyek most beszálltak a részvénypiacokra, nem rendelkeznek sok tapasztalattal, a mostani piaci menetelésben viszont hajlamosak azt gondolni, hogy könnyű dolog a részvénykereskedés, és ez az, ami nagyon veszélyes – mondta.

Címlapkép: Getty Images