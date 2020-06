Újra elkezdtek bezárkózni az országok - ez már a koronavírus második hulláma?

Sosem látott intenzitású a koronavírus terjedése a világban, még olyan országokban is felütötte a fejét ismét a járvány, melyek sikeresen kezelték az első hullámot. Miközben a legtöbb ország vezetése nem hajlandó ismét bezárkózni a gazdasági károk elkerülésének érdekében, több újrafertőzödött terület önkormányzata döntött úgy, hogy ismét korlátozzák a beudatazást bizonyos helyekről, illetve van, ahol a kijárási korlátozásokat is újra bevezették.

Peking, Kína

Pekingben, Kína fővárosában június közepén kezdett el ismét rohamosan terjedni a koronavírus, miután egy nagybani piachoz köthető gócpontot azonosítottak, védekezésképpen a helyi önkormányzat újra bezárta az iskolákat és a repülőtereket és tömeges tesztelést rendeltek el. A piac melletti 11 lakóövezetet teljesen lezárták a kínai hatóságok.

Horvátország

Horvátország június 24-én jelentette be, hogy ismét szigorít a beutazási szabályokon, mert megnövekedett a Covid-fertőzöttek száma, ez azt jelenti, hogy újra két hetes karanténba kell vonulniuk azoknak, akik Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából, Koszovóból és Észak-Macedóniából érkeznek. Az átutazókra a megkötések nem vonatkoznak.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 06. 24. Romlik a koronavírus-helyzet: Horvátország csütörtöktől ismét szigorít beutazási szabályain

Szigorítanak az amerikai államok

Több amerikai állam is szigorított az elmúlt napokban az államok közti utazás szabályain, elsősorban a texasiak beutazását korlátozzák, mert az államban nagyon megnőtt a Covid-fertőzöttek száma. New York, New Jersey és Connecticut is 14 napos karanténba küldik a Texasból érkezőket, miután egy nap alatt több mint 5000 fertőzöttet regisztráltak a déli államban. Korábban egyébként Texas is karanténolta a New Yorkból érkezőket, hiszen az utóbbi volt az amerikai járvány egyik legnagyobb gócpontja.

Az Egyesült Államokban egyébként szinte fékezhetetlenül tombol a koronavírus: már 2,5 millió fertőzöttet azonosítottak és bár a korábbi gócpontokban; Kaliforniában, New Yorkban talán sikerült elsimítani a járványgörbét, újabb és újabb államokban ugrik meg jelentősen a fertőzöttek száma. Több állami önkormányzat is jelezte: fontolgatják a kijárási korlátozások, boltbezárások visszavezetését.

Szöul, Dél-Korea

Miután május 6-án újranyitottak a dél-koreai fővárosban, Szöulban a parkok, klubok, játszóterek, múzeumok, május végén ismét bezárták őket, amiért megugrott a fertőzések száma a városban. Az újabb hullámot egy koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált fiatalhoz kötik, aki egy átmulatott este során számos diszkóban szórta szét a fertőzést:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 05. 12. A koronavírus elleni küzdelem mintaállama lehet az újranyitás elrettentő példája

Észak-Rajna – Vesztfália, Németország

A német hatóságok Észak-Rajna – Vesztfália területén visszahozzák a korlátozásokat, miután egy húscsomagoló üzem több mint 1500 alkalmazottjának tesztje lett pozitív. A korlátozások értelmében a bároknak, a múzeumoknak, a moziknak és az edzőtermeknek be kell zárniuk, az éttermek pedig csak elvitelre készíthetnek ételeket. A szigorúbb közösségi távolságtartás szabályai ismét életbe lépnek, valamint bezárták az óvodákat és iskolákat, ami 50 ezer gyereket érint. Ezen kívül kötelező karantén van érvényben az érintett gyár összes alkalmazottja számára.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 06. 23. Koronavírus: visszahozzák a korlátozásokat egy német tartományban

Lisszabon, Portugália

A portugál főváros 19 negyedében pénteken vezették vissza a kijárási korlátozásokat, miután ismét megugrott a fertőzöttek száma az országban. Július 1-jétől két hétig megint csak azok hagyhatják majd el a lakóhelyüket, akik munkába járnak, illetve bevásárolnak vagy orvoshoz mennek. Tilos lesz öt főnél több embernek gyülekeznie.