Több száz szemtelenül gazdag ember tűnt fel a világon egy év alatt

221 fővel 2825-re nőtt a dollármilliárdosok száma a világon tavaly, de még a számuknál is nagyobb növekedést mutat a vagyonuk, 9400 milliárd dollár van már a zsebükben – derül ki a Wealth-X friss tanulmányából. A régiók közül Észak-Amerikában és Ázsiában nőtt legnagyobb mértékben a milliárdosok száma és vagyona, de még mindig Észak-Amerikában élnek közülük a legtöbben. Érdekesség, hogy a 9400 milliárd dollár harmada csupán 15 ember kezében koncentrálódik.

Ha már milliárdos, inkább multimilliárdos

Nem meglepő módon a tavalyi jó tőkepiaci környezetben a dollármilliárdosok száma is nőtt a világon, a Wealth-X friss jelentése szerint 8,5%-kal több milliárdos lett a világon, összesen 2825 fő. A vagyonuk még a számuknál is gyorsabban, 10,3%-kal nőtt, így a világ milliárdosainak kezében már 9400 milliárd dollár volt 2019 végén.

A régiók közül Észak-Amerikában és Ázsiában nőtt legnagyobb mértékben a milliárdosok száma és azok vagyona is. Mindkét régióban kétszámjegyű növekedés volt mindkét mutatóban, de azért Európa, a csendes-óceáni régió és Afrika milliárdosai sem panaszkodhatnak. Ezzel szemben viszont a Közel-Keleten, Latin-Amerikában és a karibi-térségben már nem voltak ilyen pozitívak a számok, ezekben a régiókban visszaesett a dollármilliárdos népesség.

Észak-Amerikában ezzel összesen 834 milliárdos élt tavaly év végéig, ami egy év alatt több mint 11%-os növekedés. A vagyon is ebben a régióban mutatta a legdinamikusabb emelkedést közel 14%-kal 3500 milliárd dollárra. Nem meglepő módon a vagyongyarapodás fő mozgatórugója a részvénypiacok emelkedése volt tavaly.

Ázsiában még az észak-amerikainál is nagyobb mértékben nőtt a milliárdosok száma, 12%-kal 758 főre. Az ő birtokukban lévő vagyon egy kicsivel kisebb mértékben, 11%-kal emelkedett 2400 milliárd dollárra év végén. Ezzel együtt a régió már 26%-ot tesz ki a milliárdosok globális vagyontortájából, amelyben még mindig Európáé a vezető szerep.

Európában a milliárdosok száma egy szolidabb, közel 7%-os bővülést mutatott tavaly, ezzel elérve a 847 főt, a vagyonuk pedig 8,2%-os növekedéssel 2400 milliárd dollárra emelkedett. Mindezzel együtt Európa maradt a legtöbb milliárdosnak otthont adó régió a világon, de egyre jön fel rá Ázsia.

Tavaly a dollármilliárdosok az ultragazdagok (akiknek vagyona meghaladja a 30 millió dollárt) mindössze 1%-át tették ki, de az általuk birtokolt vagyon már 26%-a volt a milliárdosok kezében. Ez is mutatja, milyen temérdek pénzek összpontosulnak ennél a kevés főt számláló csoportnál a világon. A vagyoneloszlás az évek során egyre inkább ferde eloszlást követ, míg a milliárdosok aránya a gazdagabbak között nem sokat változott, a vagyonban való részesedésük jelentősen nőtt.

A milliárdosok között is jellemzőbb a multimilliárdosok kifejezés, ugyanis tavaly a dollármilliárdosok mintegy fele volt csak az alsóbb, 1-2 milliárddal bírók táborában, a többieknek ennél több pénzük van. A legalább 10 milliárd dollárral bírók között 153 vagyonos ember van, náluk a teljes milliárdos vagyon 35%-a összpontosul. A milliárdosok vagyonának harmada pedig csupán 15 ember kezében koncentrálódik, nekik fejenként több mint 50 milliárd dollár a vagyonuk.

Kína vezeti az országlistát

Országos összevetésben Kína került ki győztesként, itt nőtt a legnagyobbat az ultragazdagok száma és vagyona a világon. Az USA is robusztus növekedést mutathat fel és továbbra is itt él a legtöbb milliárdos a világon, a teljes számosság 28%-a. A legtöbb milliárdosnak otthont adó top 15 országban él az ultragazdagok több mint háromnegyede, ezen országok mindegyikében nőtt a dollármilliárdosok száma és vagyona (kivéve az Egyesült Arab Emírségekben) tavaly.

Annak ellenére, hogy Kínában volt a legkiugróbb a növekedés, továbbra is az USA ad otthon a legtöbb milliárdosnak és vagyonnak.

New York, az örök első, de meddig?

A lenti listában szereplő 15 város ad otthont a milliárdosok 29%-ának világszerte. Ezekben a városokban összesen 37 fővel nőtt a gazdagok száma egy év alatt, velük együtt már 810-en élnek bennük. A listán szereplő minden városban nőtt vagy legalább stagnált a milliárdosok száma, kivéve Dubajt, ahol csökkenést lehetett látni. Az USA-ból és Kínából három-három város is felfért a listára, de továbbra is New Yorké az első hely, itt él a legtöbb dollármilliárdos a világon.

Sok pénzt adnak a koronavírus elleni harcra

Az idei évi vagyongyarapításra azonban rányomta bélyegét a koronavírus-járvány. Idén főként azok körében volt jelentősebb, 6-9% a milliárdosok számának növekedése tavalyhoz képest, akik technológiai, biztosítási, üzleti szolgáltatások és egészségügyi területeken tevékenykednek. Ezzel szemben például a szállítmányozásban, a ruházati és luxuscikkekben, valamint a légiközlekedésben érdekelteknél volt a legnagyobb visszaesés.

A január és májusi közötti időszakban a milliárdosok több mint 10%-a segített valamilyen formában a COVID-19 járvány gazdasági és társadalmi hatásainak enyhítésében, jellemzően adományok formájában. A gazdagok körében a legkedveltebb időtöltés a jótékonykodás, ezt a sportok, repülés és politika követi. A tanulmány szerint van különbség azok között, akik a koronavírus elleni harcért adományozták és a veterán jótékonykodók között, előbbiek ugyanis inkább fiatalabb milliárdosok, akik vagyonukat maguk építették fel és főként a technológiai szektorban dolgoznak. Utóbbiak, akik egyébként nagyobb összegeket is szoktak adományozni, inkább a banki és pénzügyi szférához tartoznak.

A tanulmányból kiderül az is, hogy

a világon élő dollármilliárdosok átlagéletkora közel 66 év , közöttük több mint 88% férfi, és a 12%-ot sem éri el a nők aránya.

A legtöbb dollármilliárdos, 58%-uk saját erőből épített fel vagyonát, 29,6%-uk esetében ebben közrejátszott az öröklés is, míg 12,4%-uk csupán öröklés útján tett szert ekkora vagyonra.

A milliárdosok legkedveltebb befektetése a tőzsdén forgó vállalatok részvényei, illetve egyéb tőzsdei eszközök, ezek közel 40%-ot tesznek ki egy átlagos portfólión belül. Magas, 32,5%-os részesedéssel bírnak a tőzsdén kívüli érdekeltségek, a likvid eszközök, mint a készpénz, osztalék és egyéb jövedelem pedig a vagyon közel 26%-át adja. Érdekes, hogy minél gazdagabb valaki, a portfóliója annál nagyobb hányadát teszik ki a tőzsdén forgó eszközök (ez nyilván összefüggésben van azzal, hogy sokan saját tőzsdei cégeikben rendelkeznek nagyobb részvénypakettel).

A legtöbb milliárdost a banki és pénzügyi szektor szolgáltatja, ezt az ipari konglomerátumok és ingatlanpiac követi.

