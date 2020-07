1 milliárd tokent bocsát ki a Visa

A Visa ma bejelentette, hogy mostanra világszerte több mint 1 milliárd tokent bocsátott ki a Visa Token Szolgáltatás (VTS) révén. A Visa Token Szolgáltatás helyettesíti a kártyatulajdonos 16 számjegyű Visa számlaszámát egy biztonságos tokennel, amely megvédi az adott kártya számát a csalóktól - jelentette be a cég sajtóközleményben.

A tokenizációról is szó lesz a Portfolio Financial and Corporate IT 2020 konferencián. Regisztráljon Ön is!

A Visa tokenizálási technológiájának bevezetése egybeesik az egész világon tapasztalható digitális megoldásokra való markáns átállással: a vásárlók 90%-a nem szívesen vásárol üzletekben, 45%-uk pedig azt állítja, hogy a jelenlegi helyzetben online kell vásárolni. A digitális vásárlók száma 2021-re várhatóan eléri a 2,1 milliárdot.

Mivel egyre több kereskedő és kiskereskedő alkalmazza a tokenizálási technológiát, a VTS növeli és felgyorsítja a hitelesítő adatok on-file (COF) tokenizálására irányuló erőfeszítéseit. Mára több mint 13.000 kereskedő használja a Visa COF tokeneket. A Visa Token Szolgáltatásban 150 piacon jelenleg több mint 8200 kibocsátó rendelkezik engedéllyel.

"A világ erőteljes digitális váltása aláhúzza az egyszerű és biztonságos digitális kereskedelem iránti igényt, ezért is láthattunk ilyen szintű növekedést a Visa Token Szolgáltatás által kibocsátott tokenek számában"- mondta Kiss Ede, a Visa magyarországi vezetője. „Csak az elmúlt 12 hónapban a Visa több mint 680 millió tokent bocsátott ki, és izgatottan várjuk, hogy még tovább bővíthessük képességeinket többféle digitális tranzakciót is biztosítva – akkor is, ha ezek nem tartalmaznak 16 számjegyű Visa hitelesítő adatot.”

A következő 1 milliárd token – A Visa a kártyákról a felhőbe viszi a tokenizációt

Előretekintve, a Visa új és továbbfejlesztett megoldásokat indít a kereskedők és a mobilszolgáltatók adatvédelmével kapcsolatos működési kockázatok minimalizálása érdekében.

Címlapkép: Shutterstock