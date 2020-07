Ma jöhet a nagy bejelentés: újra helikopterpénzt kaphat az amerikai lakosság

Ma várhatóan bemutatják az amerikai szenátus republikánus tagjai az újabb gazdaság-stimulációs csomagot, melynek része lehet egy újabb kör 1200 dolláros, a lakosságnak szánt pénzosztás. A Forbes összeszedte, hogy az eddig kiszivárgott információk alapján mit tartalmazhat az új stimulációs csomag.

Mitch McConnell, a republikánusok szenátusi vezetője jó az AP információi szerint újabb, 1200 dollár / fős pénzosztásra készül a várhatóan ma bemutatásra kerülő törvényjavaslaton keresztül, ezt viszont még sem McConnell, sem a pénzügyminisztérium nem erősítették meg hivatalosan. Korábban szóba került az is, hogy csak olyan állampolgárok kapnának segítséget, akik 40 ezer dollár alatt keresnek évente, de valószínűleg ez nem lesz benne a végső tervezetben.

A munkanélküliek ezen kívül még heti 200 dollár extra segélyt kaphatnak, ami kevesebb, mint a korábbi mentőcsomagban, a Cares-törvényben foglalt 600 dollár. A csökkenés oka, hogy a republikánusok úgy látják, egyesek többet kerestek munkanélküliként, mint foglalkoztatásban, ez pedig szerintük csökkenti a foglalkoztatásba való visszatérési kedvet.

Jó eséllyel a csomag része lesz a bérek adóterhének csökkentése is, hiszen Trump elnök korábban jelezte, hogy megvétózza a csomagot, ha nem része ez az engedmény. Ezen kívül a republikánusok 120 milliárd dollárral szeretnék segíteni az oktatási intézmények újranyitását, valamint 2019-ig visszamenőleg ötéves felelősségbiztosítást is adnának az iskoláknak, kollégiumoknak, óvodáknak. A kkv-k is támogatást kapnak a PPP kedvezményes hitelprogram meghosszabbításának köszönhetően. Ezen kívül 25 milliárd dollárt szánnak a koronavírus-tesztelés és megfigyelés kiterjesztésére.

Bár a demokraták szerették volna kiharcolni a diákhitelek elengedését is az új csomagban, erre valószínűleg nem kerül most sor.

Címlapkép: Getty Images