Diófa: újabb ösztönzőkkel támogatják a világgazdaságot

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Júliusban tovább javultak az USA és az eurózóna gazdasági mutatói. A feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek a várakozásokat is felülmúlva a bővülést jelző szint fölé emelkedtek, ami tovább erősíti a V-alakú gazdasági visszazárkózással kapcsolatos várakozásokat. A járvány lecsengését követően elsők között újranyitó kínai gazdaságról is pozitív hírek érkeztek, a második negyedévben a várakozásokat meghaladóan, 3,2%-kal bővült a gazdaság (év/év), és a konjunktúraindexek itt is a bővülést jelző szint fölé emelkedtek.

Az expanzív költségvetési politika támogatja a világgazdaság gyorsabb felzárkózását. Az USA-ban egy újabb ezer milliárd dollárt meghaladó gazdasági segélycsomag tervei körvonalazódnak. Az EU-ban maratoni tárgyalásokat követően a tagállamok megállapodtak egy újjáépítési alap felállításáról, ami egy, az eddigieknél mélyebb integrációs folyamat irányába mutathat. A laza monetáris kondíciók is hosszú ideig adottak maradhatnak. A pénznyomtatás, a nulla körüli nagy jegybanki alapkamatok és a kötvényvásárlás (QE) továbbra is az eszközárak emelkedését támogatja.

Az amerikai S&P index már a tavaly év végi értéke közelében ingadozik, és bár az eurózóna részvények egyelőre lemaradók, de a szorosabb integráció felé mutató újjáépítési alap elfogadásával tovább javulhatnak a makrogazdasági és részvénypiaci kilátások. A pandémia által kivéreztetett és egyelőre lemaradó szektorok az egészségügyi-gazdasági helyzet javulásának szelektív nyertesei lehetnek, viszont a megváltozott gazdasági környezethez akár sajátosságaikból fakadóan adaptálódni kevésbé képes ágazatok, mint az olajszektor, tartósan lemaradhatnak.

A javuló makrogazdasági kilátások okozta optimizmust némileg beárnyékolta a hónap során az USA egyes déli államaiban a koronavírus járvány terjedése, de egyelőre úgy tűnik lokalizálható a megbetegedések terjedése. A járvánnyal kapcsolatos egészségügyi helyzet jelentősebb változására fokozott érzékenységgel reagálhatnak a piacok.

A hazai kötvénypiacot érintő események közül a kamatdöntő ülést lehetne kiemelni. Júliusban a Monetáris Tanács újabb 15 bázisponttal, 0,60%-ra mérsékelte a jegybanki alapkamatot, és döntött arról, hogy a 15 év feletti szegmensben állampapír-vásárlásokat hajt végre korlátozott mennyiségben, melynek hatására a hosszabb lejáratokon csökkentek az állampapírpiaci hozamok.

Portfóliónkban jó időzítéssel realizáltunk profitot a régiós részvénypiacokon, és súlyoztunk át a feltörekvő, elsősorban az ázsiai piacok irányába. Tartjuk a kialakított részvénypiaci és a magasabb ingatlanpiaci befektetési kitettségünket. A FED kamatvágásokat követően kialakult dollárgyengüléssel az EURUSD keresztárfolyam kitört a korábbi sávból, és a dollár gyengülő trendje akár tovább folytatódhat, ami a dollár denominált befektetések esetében fokozott figyelmet igényelhet."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.