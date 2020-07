Raiffeisen: folytatódott a március óta tartó emelkedés

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Júliusban folytatódott a részvénypiacok március óta tartó emelkedése. A vírushelyzet érdemben nem változott, továbbra is a fejlődő országokban és az Egyesült Államokban emelkedik az aktív fertőzöttek száma. A második hullámtól való félelem rányomja bélyegét az intézményi és a kisbefektetők pozícionáltságára. Többség nem mer jelentős részvénypiaci kitettséget vállalni, mivel fél a további korlátozó intézkedésektől, illetve ezek reálgazdasági hatásaitól. Ezzel párhuzamosan viszont az irányadó hosszú kötvények hozama nem tudott érdemben eltávolodni a márciusi mélypontoktól, sőt bizonyos esetben még lejjebb is kerültek.

Az amerikai 5 éves kötvények hozama 0,25%, ami nagyjából azt is jelenti, hogy ezen az időtávon nem várható, hogy a Federal Reserve elmozdul a jelenlegi kamatszintekről. Ezzel párhuzamosan az állami költekezések továbbra is jelentősek, amiben egy új elem, hogy az Európai Uniónak is sikerült megállapodnia a „Next Generation” névre keresztelt gazdaságélénkítő programjáról. Bár a program nagyrészt már be volt árazva a piacon, azonban fontos, hogy sikerült megegyezni a közös adósság jövőbeli kibocsátásáról, ami segít az eladósodott déli államokról levenni a nyomást, és alacsony finanszírozási költség mellett tőkét bevonni a vírus okozta gazdasági károk enyhítésére. A fiskális stimulusok és az alacsony hozamkörnyezet hatására az inflációs várakozások gyakorlatilag visszatértek a vírus előtti szintekre. Fontos azonban, hogy míg az amerikai 10 éves inflációs várakozás és a 10 éves kötvények lejáratig számított hozama közti különbség a vírus előtt, a tavalyi év végén 0% körül mozgott, addig jelenleg a várható infláció 1%ponttal magasabb, mint a hasonló időtávon elérhető kötvényhozam. Ennek egy fontos következménye, hogy egyre agresszívebben keresik a befektetők az infláció ellen védelmet nyújtó eszközöket, így az arany árfolyama – a dollárral szemben - meghaladta a 2011-es csúcsokat, és 1950 dollár fölé emelkedett júliusban. Vélhetően hasonló oka van annak is, hogy az irányadó részvénypiaci indexek jelentős része közel ledolgozta az idei esést, annak ellenére, hogy a világban az aktív fertőzöttek száma stabilan emelkedik. Bár a részvénypiacok a gazdaság jelenlegi állapota mellet meglehetősen túlárazottnak látszanak, az alternatívák hiánya és az inflációs kockázat továbbra is alá tudja támasztani az értékeltségeket. Ezen felül fontos látni, hogy a ciklikus változásokra érzékenyebb papírok továbbra is csak mérsékelt emelkedést mutatnak, míg a járványnak kevésbé kitett üzleti modellel rendelkező cégek már új csúcsra emelkedtek, aminek főleg az amerikai indexekben meglévő jelentős súlyuk miatt nagy hatása van.

Júliusban a forint erősödött az euróval és a dollárral szemben is. A dollárhoz viszonyítva változott igazán jelentősen, azonban ebben nagyobb szerepe volt annak, hogy az Egyesült Államok növekvő államháztartási hiánya, laza monetáris politikája és az emelkedő inflációs várakozások gyengülő pályára állították a devizát. A Magyar Nemzeti Bank júliusban ismét kamatot csökkentett, azonban a kommunikációban hangsúlyozták, hogy nem akarják tovább mérsékelni az irányadó kamatot, aminek hatására az euróval szemben is erősödni tudott a forint.

Összességében továbbra is az látszik, hogy a kötvényekben nincs sok érték, a részvény és az arany látszik értékálló befektetésnek a jövőben várható piaci viszonyok között. Ennek megfelelően a részvény és az alternatív eszközök dominálják továbbra is a modellportfóliót."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.