Nyakunkon a koronavírus második hulláma? Elárulják a profik, hogy mibe érdemes fektetni

A koronavírus második hulláma épp most gyűrűzik be Európába és bár a szakértők véleménye megosztott azzal kapcsolatosan, hogy durvább vagy éppen enyhébb lesz-e ez az elsőnél, a magyar befektetési alapokat kezelő profi befektetők egy része szerint jó eséllyel nőni fog a piaci volatilitás. Egy ilyen környezetben célszerű kerülni a fejlett részvényeket, kivált kockázatkerülő befektetőként, sok szakember inkább az aranyban, olajban és ázsiai értékpapírokban lát most fantáziát.