Csak úgy öntik a pénzt a befektetésbe, amely a koronavírus-válságot is könnyen átvészelte

Rekord pénzeket fektettek a befektetők fenntartható befektetési alapokba a koronavírus-válság idején, ezzel az ESG-alapokban kezelt vagyon új csúcsra, ezermilliárd dollár fölé nőtt – számol be a hírről a Financial Times.

A Morningstar friss adatai szerint az áprilisi és június közötti időszakban 71,1 milliárd dollárnyi nettő tőkebeáramlást könyveltek el az ESG-alapok, ezzel a bennük kezelt vagyon új csúcsra, ezermilliárd dollár fölé emelkedett.

Hasonló trendekről számolt be a Calastone is, amely szerint az ESG-alapokba április és június között beáramló tőke meghaladta az elmúlt 5 év együttes tőkebeáramlását a kategóriába. Ettől függetlenül a fenntartható befektetésekre fókuszáló alapok piaci részesedése még mindig kicsi a 41 ezermilliárd dolláros befektetési alap piacon.

Jó hír ugyanakkor, hogy felpörgött az ESG-alapok értékesítése, különösen a koronavírus-válság alatt, az emberek igyekeznek olyan befektetéseket keresni, amelyek válságállóak piaci sokkok idején is. Mindez az aktív portfóliókezelésnek is jó hír, amelyet az utóbbi években meggyengítettek a folyamatos tőkekivonások és a passzív alapok térnyerése.

A második negyedévben az ESG-alapok értékesítése adta az európai értékesítés közel harmadát, ugyanezen időszak alatt a fenntartható részvényalapok 63%-kal több friss pénzt vonzottak be, mint a hagyományos részvényalapok – derül ki a Morningstar adataiból.

Az elemzés arra is rávilágít, hogy az ESG-alapok válságállóbbnak bizonyultak a hagyományos alapoknál még a márciusi részvénypiaci esésben is, köszönhetően részben annak, hogy alacsony az olaj- és gázpiaci kitettségük. Az ESG-alapok felülteljesítése még akkor is szembeköszön, ha nem vesszük figyelembe az idei év szokatlan piaci körülményeit.

