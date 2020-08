Újabb gigabefektetés a Robinhoodnál: már 11,2 milliárd dollárt ér a cég

Alig négy hónapon belül ez már a harmadik forrásbevonási kör, melyet a Robinhood sikeresen zár, ezt a kört most a New York-i D1 Partners vezetett. Júliusban vont be utoljára tőkét a brókercég, ekkor 320 millió dollárra tettek szerint.

A hatalmas érdeklődés befektetői oldalról elsősorban azért jelentkezett, mert a Robinhood ügyféloldali kereslete is jelentősen megnőtt: 4,3 millió napi átlagos kereskedési ügyletet bonyolítottak le, ami túlteljesítette az összes inkumbens brókercég átlagát. Csak 2020 elején 3 millió új ügyfélre tettek szerint.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 08. 11. Az összes riválisát lemosta a Robinhood forgalma

Az SEC-nek benyújtott számokból az is kiderül, hogy a Robinhood bevételei is duplázódtak, illetve az is, hogy elsősorban opciós kereskedésből szereznek pénzt:

A kereskedési boom ellenére egyébként számos más probléma is felmerült a cégnél, például lefulladt a kereskedési platformjuk a túlzott érdeklődés súlya alatt, egy fiatal trader pedig öngyilkos lett, miután jelentős mínuszt mutatott a kereskedési számlája:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 07. 15. Politikusok támadták be a Robinhoodot, miután egy fiatal trader öngyilkos lett

Címlapkép: Getty Images