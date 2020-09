Diófa: új csúcson az amerikai indexek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Az amerikai technológia szektor vezetésével augusztusban folytatódott a részvénypiaci emelkedés. A makrogazdasági jelentések a világgazdaság korábban vártnál gyorsabb visszazárkózását jelzik, és erősítik a V-alakú felzárkózással kapcsolatos bizalmat. Az USA-ban az augusztusban publikált feldolgozóipari és a szolgáltató szektor konjunktúraindexek is tovább javultak, a lakossági bizalmi indexek erősödtek. A várakozásokat meghaladóan nőtt a lakáspiac és bővült a fogyasztás, és a kiskereskedelem is kedvezőbben alakult. Az eurózónában is hasonlóan kedvező képet mutat a konjunktúra alakulása. Hasonlóan a tengerentúli folyamatokhoz a valutaövezet legnagyobb gazdasága esetében a növekedést folytatódását megerősítő makromutatók mellett a gazdaság kilátásaival kapcsolatos előremutató konjunktúraindexek is a bővülést jelző szint felett tartózkodnak, és a növekedés folytatódását vetítik előre.

A jegybanki pénzbőség és a nulla, illetve negatív kamatkörnyezet támasztja a kockázatos eszközök iránti keresletet. A FED augusztusi ülésén jelezte stratégiaváltását, amely szerint az eddigi inflációs célkitűzés helyett a jövőben átlagos inflációt követ az amerikai jegybank, így az infláció akár hosszabb távon is meghaladhatja a korábbi célt. A laza monetáris politikai kondíciók mellett folytatódhat a gazdasági aktivitás élénkítésére szánt újabb és újabb költségvetési csomagok bevezetése is. Az USA-ban egy nagyságrendileg ezer milliárd dolláros csomagot készítenek elő a kifutó lakossági támogatások megújítására, és az európai költségvetési ösztönző eszközök tárházát is jelentősen bővítették. Egyelőre a piac és a gazdaságpolitika is kevésbé mutatkozik érzékenynek a duzzadó költségvetési hiányok alakulására, amit egyébként finanszíroznak a jegybanki QE-k.

Az amerikai S&P index az augusztusi 7%-ot meghaladó emelkedésével már 9,04% pluszban van idén (total-return). Európában a német DAX index jár a legközelebb a tavaly év végi értékéhez, kevesebb, mint 3%-ra van attól. A globális fejlődő piaci index is plusz nullába került a tavaly év végi értékéhez viszonyítva, viszont a régió továbbra is lemaradó, ami a kedvezőtlenebb kilátásokkal, a gazdaságpolitikai kockázatokkal, illetve az olajárral kapcsolatos gyengébb kilátásokkal, de akár a török gazdaság gyengélkedésével is magyarázható.

A nulla százalékos globális kamat- és hozamkörnyezet továbbra is kedvez a hazai kötvénypiac számára is, de az MNB is támaszt nyújt az állampapírpiac hosszú szegmensének. Legutóbbi ülésén a jegybank monetáris tanácsa a piaci várakozásokkal összhangban változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot.

Portfóliónkban a fejlődő részvénypiacokon belül a gyengébb gazdasági kilátások miatt tartjuk a régió alulsúlyozottságát elsősorban az ázsiai piacok javára. Tartjuk a kialakított részvénypiaci és a magasabb ingatlanpiaci befektetési kitettségünket. A következő időszakban a globális járványhelyzet alakulása és az amerikai elnökválasztás kerülhetnek a befektetői fókuszba. A világgazdasági konjunktúra javulás és a likviditásbőség indokolja a részvénykitettség tartását, viszont az amerikai elnökválasztás közeledtével, valamint az őszi hónapokban a járványügyi helyzet alakulásával emelkedhet a volatilitás, célszerű lesz a fék közelében tartani a lábunkat. A kockázatok mérséklődését követően a monetáris és a fiskális ösztönzők erősíthetik egy év végi mikulás rali lehetőségét.

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.