Ingatlan, fizikai arany, tőzsdeindexek - Mibe érdemes most fektetni?

A Portfolio Pirivate Investor Day „Befektetési tippek profiktól – Hogyan lehet meglovagolni a hosszú távú trendeket?” c. szekciójában arról volt szó, miképpen kell és érdemes a vezető tőzsdeindexek mozgását értelmezni és azt pénzre fordítani, meddig mehet még az arany és tényleg lehet-e ingatlanokkal kétszámjegyű hozamot elérni.

Kovács Karád, a Portfolio Trader vezető elemzője szerint most egyetlen sztori hajtja a tőzsdéket: azért kell venni, mert a Fed támogatja a piacokat, és nem szabad ezzel szembe menni. Novemberben jön az elnökválasztás, a hosszú távú historikus adatok alapján szeptember tájékán kialakul egy csúcs a tőzsdéken, és ezután az elnökválasztás okozta bizonytalanság miatt kisebb korrekció figyelhető meg.

Az S&P 500 fontos szintre ért, épp egy olyan csatornatetőhöz értünk, ami megálló lehet az emelkedő trendben. Lehetséges kulcsfordulós gyertya alakult ki, alapvetően a hangulatban nagy változás nincs. Ehhez hasonló volt a helyzetben júniusban is, amikor a korrekciót emelkedő trend követte. Az ősz folyamán ugyanakkor az S&P 500 3000 pont körüli szintre eshet vissza, rövid távon inkább az óvatosság kerülhet előtérbe, majd jó vételi pontok alakulhatnak ki.

Ezután Juhász Gergely, a fizikai arany kereskedéssel foglalkozó Conclude Befektetési Zrt. vezetője az arany piacáról tartott előadást. Ray Daliot idézve a szakember elmondta, egy 80 éves adósságválság ciklusának végén járunk, hamarosan el kell kezdődnie az adósságállomány lebontásának. Megjelenhet az infláció, miközben a kamatok alacsony szinten maradnak, vagyis negatív lesz a reálkamat. Emiatt védekezni kell, a menekülőeszközök között az egyik fontos befektetés lehet az arany. Negatív reálkamat-környezetben az arany és a többi nemesfém jól teljesít, jó menedékeszköz.

Most 19 ezer forintos gramm-áron lehet aranyat venni itthon, ez egy éve még 12 ezer forint volt. Az aranykereskedés ma már digitálisan is működik, erre alkalmas platformokon megvásárolható, majd a megvásárolt arany kiszállítása kérhető. Vannak csalási kockázatok, csak megbízható kereskedőtől érdemes aranyat venni, és tárolási kockázattal is érdemes számolni, vagyis a biztonságos tárolás kialakítása is fontos. A fizikai arany értékesítése visszaesett a COVID-válság során, de a távolról is elérhető arany ETF-ek árfolyama elszállt.

Ezután Pap Iván, a Diófa Alapkezelő üzletfejlesztési vezetője az ingatlanbefektetésekről tartott előadást. A T-napos ingatlanalapok 2-3 százalékos visszatekintő hozammal rendelkeznek, ehhez képest a MÁP+ garantált 4,9 százalékos évesített hozamával nehezen tud versenyezni. Ugyanakkor az ingatlanalapok két típusba sorolhatók: hasznosító vagy fejlesztő alapok is lehetnek, az említett T-napos ingatlanalapok jellemzően előbbi csoportba tartoznak. A hasznosító alapok kész ingatlanokba fektetnek, melyeket kiadnak: ezek moderáltabb hozamot termelnek kisebb kockázat mellett. A fejlesztő ingatlanalpok magasabb hozammal és magasabb kockázattal rendelkeznek, jellemzően egy vagy több ingatlan fejlesztésére szakosodnak, melynek célja a fejlesztés révén elérhető értéknövekedés realizálása a folyamat végén. Jellemzően zártvégű alapok, 3-5 éves időtávra szólnak.

A szektorális kitettség szerint is szóródik az alapok hozama és kockázati profilja. A budapesti retail alapok alacsonyabb, biztosabb hozamot hoznak, míg például a skála másik végén a vidéki logisztikai ingatlanok olcsóbbak, nagyobb hozammal kecsegtetnek, de kockázatosabbak is egyben.

Egy magas likviditású (kb. 50 százalékos) feltöltöttségű lakossági ingatlanalap hozama elmarad egy magasabb feltöltöttségű, ezáltal kevésbé likvid termékétől. Az ingatlanfeltöltöttség növelésével egy szakértő csapat magasabb hozamot tud elérni, ezzel kompenzálva a magasabb kockázatot és a hosszabb visszaváltási időt. Több hazai alap is 10 százalék körüli éves hozamot ért el az elmúlt három évben. Fontos, hogy olyan befektetési instrumentumot válasszunk, amit a kockázati profilunk elbír - emelte ki a szakember.

