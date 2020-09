Beszáll a GM, száguld a Nikola árfolyama

Mai közleményében jelentette be a General Motors, hogy 11 százalékos részesedést szerzett az elektromos kamionokat gyártó Nikolában, nagyjából 2 milliárd dolláros értékben és közös partnerség alatt fognak pickup-ot gyártani. A Nikola részvényárfolyama a hírre közel 40 százalékot emelkedett.

Részesedést szerzett a Nikolában a GM, a hírre a Nikola részvénye közel 40 százalékot emelkedett, ami nagyban annak köszönhető, hogy nagybefektetői segítséggel sokkal versenyképesebb lehet a vállalat a jövőben. A GM árfolyama is emelkedett mintegy 8,5 százalékkal.

A két cég közösen egy Nikola Badger nevű pickup-ot fog építeni és a gyártás 2022 végére várható és a Tesla Cybertruck-jával és a Ford-dal fog versenyezni. A Nikola szerint az autójuk 600 mérföld megtételére lesz képes szemben a Tesla Cybertruck-jának 500 mérföldes hatókörével.

A júniusban tőzsdére lépett Nikolával kötött egyezség egyébként azt is mutatja, hogy mekkora a nyomás a hagyományos autóipari vállalatokon, hogy innováljanak és versenyre tudjanak kelni a Teslával és más mostanában indult elektromosautó-gyártókkal.

A megállapodás részeként a GM a 2 milliárd dollárnyi újonnan kibocsátott részvény részesedés mellett egy helyet fog kapni a vállalat felügyelőbizottságában is. Emellett elég komoly költségmegtakarításokra is számít mindkét fél. Egyrészt a Nikola a GM már meglévő akkumulátor és üzemanyagcella technológiáját is fel tudja használni majd a gyártás folyamán, aminek a fejlesztési költségeit így már nem kell viselniük. A másik oldalon a GM pedig közel 4 milliárd dollár értékű jövőbeli haszonnal számol, amibe beletartozik a Badger gyártásából keletkező nyereség, illetve a Nikola részvényektől remélt árfolyamnyereség is.

A GM-nek ez már a második nagyívű megállapodása egy héten belül, mivel korábban a japán Hondával egyeztek meg, hogy új belső égésű modelleket gyártsanak közösen.

