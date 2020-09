Botrányba keveredett a Netflix, már több százezres a tiltakozás

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Netflix szeptember 9-én mutatta be a „Cuties”, azaz Cukorfalatok című filmjét. A film már a bemutató előtt is botrányt kavart, az augusztusi promóciós plakáton félreérthető helyzetekben mutatta a film gyermekszereplőit. A Netflix akkor elnézést kért a plakátért, ám most egy sajtóközleményt is kiadtak a kritizált filmmel kapcsolatban.