Hosszú szünet után végre újraéledhet az aukciós piac

Ekkora érdeklődés már régen kísérte egy aukciós évad indulását, hiszen most nem egy rövid nyári szünet, hanem egy példátlanul hosszú leállás után vagyunk, s a szeptemberi aukciók hivatottak megválaszolni olyan kérdéseket, mint hogy hogyan használták ki a kényszerszünetet az árverőházak; mennyire hajlandók kockáztatni egy, a gazdasági kilátásokat tekintve bizonytalan helyzetben a műtárgyakat eladni kívánók és hogyan hatott a pandémia a potenciális vevők vásárlókedvére és -erejére. A kérdések egy részére az aukciókon kapunk majd választ, de az már most látható, hogy a kínálat összességében megfelel az ősszel megszokottnak, ami egyszerre jó és rossz hír. Jó annyiban, hogy nem sok nagyobb tételt vontak vissza a csökkenő kereslettől félve és számos komoly műtárgy került be frissen a kínálatba; rossz pedig annyiban, hogy egyelőre esély sincs az első félévben kiesett forgalom pótlására.

Rögtön háromnapos árveréssel indítja a szezont szeptember 15-17. között a Nagyházi Galéria. Az első napon festmények kerülnek kalapács alá, a kínálat XVII. századi flamand mesterektől hazai kortárs alkotókig terjed. A legmagasabbról, 1,8 millió forintról Kádár Béla virágcsendélete indul, míg a kortársak közül Kelemen Károly 600 ezren kezdő olajképe emelkedik ki. Nagy István munkássága iránt az utóbbi időben jelentősen megnőtt az érdeklődés, alkotásaira most is több háznál lehet licitálni. A Nagyházinál nem kevesebb, mint 13 pasztellje és szénrajza cserélhet gazdát, az induló árak 70 és 360 ezer forint között mozognak. A 16-i műtárgynapon egy 650 ezer forinton kezdő Zsolnay kerámia kiemelése indokolt, de ugyanennyi az induló ára egy vélhetően Kozma Lajos által tervezett szalongarnitúrának és egy XX. század eleji iráni szőnyegnek is. A szoborkínálatot Medgyessy Ferenc és Kerényi Jenő neve fémjelzi. A harmadik nap a ház specialitásai közé tartozó néprajzi tárgyaké; tálakra, korsókra és kancsókra már 12 ezer forinttól lehet licitálni. A legmagasabb induló árat egy holicsi ónmázas leveses tál kapta; erre 260 ezer forinton kezdődhet a licit.

A Műgyűjtők Háza, amikor lehetett, az elmúlt hónapokban is megtartotta árveréseit, s legközelebb 17-én várja a gyűjtőket. A kínálatban a grafikák, érmék, szobrok mellett ma már ritkán hozzáférhető kiállítási katalógusok is szerepelnek a 70-es évekből. A teljes anyagot itt lehet megtekinteni.

A Kieselbach Galéria szeptember 18-i árverésén 16 tétel kikiáltási ára haladja meg a 10 millió forintot, közülük három a XIX. században, a többi a XX. század első felében született. Vaszary János ismert Golgotája 36 millió, Vitorlás az Adrián című vászna 32 millió forintról indul. Utóbbi kép az elmúlt években háromszor is felbukkant a Sotheby’s londoni árverésein; az első két alkalommal nem kelt el, idén tavasszal forintra átszámítva 13 milliót adtak érte. Galimberti Sándor műveinek felbukkanása mindig eseményszámba megy; ezúttal Nagybányai udvar című munkája vált elérhetővé; az induló ár 32 millió forint. Indokolt kiemelni Uitz Béla 22 millió forintról induló korai remekét, az Olvasó nőt is, ami ritka erővel párosítja a művész klasszikus festői tehetségét az avantgárd szellemiséggel. A néhány milliós sávban Nemes Endre nagyszerű csendélete mellett kevésbé közismert mesterek, így Révész Imre, Szin György és Fenyő György munkáit is megtaláljuk. Az elmúlt években elért magasabb árak Czene Béla mind több munkáját csalogatják elő; ezúttal hét festményére lehet néhány százezer forintról indulva licitálni. A tételszámot tekintve szerény kortárs anyagból Gyarmathy Tihamér, Hencze Tamás és Molnár Sándor munkái emelkednek ki. Az árverés valamennyi tételét itt lehet megtekinteni.

Fenyő György Csendélet japán fametszettel című festménye 2,6 millió forintról indul a Kieselbach Galéria árverésén. Forrás: Műtárgy.com

Két nappal később, 20-án lép színre a Virág Judit Galéria. Az árverést első alkalommal online is közvetítik. Hat tétel kezd 10 millió forintnál magasabban; a legnagyobb érdeklődésre Kádár Bélának a berlini Sturm Galéria számára festett remeke, az Eladják a szürkét és Vaszary János keresett park-sorozatának kiemelkedő darabja tarthat számot. Mindkét alkotásra 36 millió forinton kezdődik a licit. A kiemelt tételek közé tartozik Paál László, Munkácsy Mihály, Batthyány Gyula, Kádár Béla, Faragó Géza, Egry József és Szinyei Merse Pál egy-egy alkotása is. Ősszel a galéria kortárs árverést is tervez, de jelentős kortárs munkák, így Keserü Ilona, Csernus Tibor, Gyarmathy Tihamér és Bak Imre alkotásai már a mostani kínálatban is helyet kaptak. És természetesen ezúttal sincs Virág Judit árverés Zsolnay-kerámiák nélkül: tucatnyi szecessziós remekre lehet licitálni, a kezdőárak többnyire egymillió forint körüliek. Ugyanennyiről rajtol egy ismert Gorka Géza kerámia is, míg a művész egy másik munkája 240 ezer forintról várja a liciteket. Az árverés tételei itt láthatóak.

Kádár Béla Eladják a szürkét című, 1921 körül született festménye 60-80 millió forintos becsértékkel kerül kalapács alá a Virág Judit Galéria árverésén. Forrás: Műtárgy.com

Az Arte Galéria 26-i árverésén ezúttal kortárs munkák kerülhetnek az érdeklődés előterébe. Wahorn András és Bada Dada olajképeire 140, illetve 110 ezer forintról indulva lehet licitálni, Maurer Dóra grafikai lapja 100 ezer forinton kezd. A legmagasabb, 180 ezer forintos induló árat ezúttal egy szobor, Vilt Tibornak az ötvenes években készült bronza kapta.

Újdonság a hazai aukciós piacon a Kiskép és a Fény Galéria 28-i művészeti üveg és Gorka-kerámia aukciója. A hazai üvegművészet több kiemelkedő alakjának és a fiatalabb nemzedékek képviselőinek széles skálán mozgó munkái 6.500 és 16 millió forint közöttről, Gorka Géza, Lívia és Gorka Focht Géza kerámiái 5 és 240 ezer forint közöttről indulnak.

A hónap utolsó két napján tartja művészeti árverését a BÁV. 29-én ékszerekre, 30-án festményekre, műtárgyakra és porcelánokra lehet licitálni. Az ékszernap csúcspontja a Van Cleef & Arpels különleges, csavart karika fülbevalója lesz, amelynek belső és külső ívét tervezője 54 darab, mintegy 8 karátnyi briliánssal díszítette. Ennek induló ára 3 millió forint és igen jól illik hozzá az a fehérarany, közel 10 karátnyi briliánssal ékített nyakék is, ami legkevesebb 3,6 millió forintért lesz megszerezhető. A nagy ékszerházak divatos kreációi közül a Cartier hajlított szög karkötőjére, a Bulgari kígyó formájú fülbevalójára és a Tiffany hullámok ihlette nyakékére hívjuk fel a figyelmet. A másnapi festményanyagból Ligeti Antal Pest-Buda látképe, Schönberger Armand Rakpartja és Bernáth Aurél csendélete emelkedik ki; ezekre 9,5, 6 illetve 4,5 millió forintról indulva lehet licitálni. A műtárgyak közül egy pompás XIX. századi francia kandallóóra, Tornai Gyula nemrég felbukkant szecessziós íróasztala és iratszekrénye és egy 100 éves spanyol lottósorsoló gömb kívánkozik kiemelésre. Ezúttal is erős lesz a Zsolnay-kerámiák felhozatala. A Klein Ármin által tervezett és kivitelezett, 2 millió forinton kezdő három darabos virágtartó garnitúra igazi ritkaságnak számít, de kelendő lehet a Távol-Kelet természetközelségét a Zsolnay-gyár bravúros technikáival ötvöző bambuszos díszváza – induló ára 450 ezer forint – és az 1,2 millió forintos kikiáltási árú, víz alatt úszkáló sügéreket megjelenítő eozinmázas díszváza is.

Ez a Cartier karék (a Hajlított szög nevű modell) 850 ezer forintról indulva várja a liciteket a BÁV művészeti árverésének ékszernapján. Forrás: Műtárgy.com

szerző: műtárgy.com