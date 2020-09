Elmaradó és kitartó őszi vásárok

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A Grand Palais –ban tartott műtárgypiaci eseményen sokan rajta tartották a szemüket, egyfajta tesztként tekintettek rá, és mivel a kereskedők jó eladásokról, dinamikus lokális piacról számoltak be, ezt hosszú idő után az első pozitív jelnek vették az art world szereplői. Az Art Paris arra is példaként szolgált, miként kell a szociális távolságtartás és a fertőtlenítés protokollját kialakítani és betartani egy ilyen rendezvényen. Egyidejűleg 3000 fő tartózkodhatott a kiállítótérben, ennek ellenére csaknem 57 ezer látogatót fogadtak, csupán 10 százalékkal kevesebbet, mint tavaly. A francia galériák beszámolója szerint a fontos helyi gyűjtők maszkban ugyan, de mind eljöttek és vásároltak is. Amit a korábbi években kritikaként fogalmaztak meg az Art Paris-val szemben, hogy csupán a vásárlók egynegyede érkezik külföldről és kevésbé nemzetközi, mint a többi, az most előnynek bizonyult: erős a lokális színtér és nem függnek a nemzetközi gyűjtőktől. A vásár vezetése úgy döntött, hogy a jegybevételből 110 ezer eurót a válság miatt veszélybe került francia galériák megsegítésére fordít. Az Art Paris bezárása után 24 órával viszont törölték az október 22-25-re tervezett FIAC –ot és a kiállítóknak teljes egészében visszafizetik a pénzüket. A jövő évi FIAC szervezőinek dolgát nehezíti, hogy bezár a Grand Palais, hogy egy hároméves felújításon essen át a 2024-es párizsi olimpiai játékok előtt.

A legfontosabb nemzetközi vásárok közül a TEFAF Maastricht korábban zárt a vírus márciusi berobbanása miatt, a Frieze lemondta londoni vásárát, és idén már csak a virtuális térben találkozhatunk az Art Basel logóval is. A vásár szervezői két tematikus Online Viewing Room –ot hirdetnek, szeptemberben kizárólag idei munkákat mutatnak be, októberben pedig 20. századi műalkotásokat. Természetesen ugyanúgy részvételi díjat kell fizetni a kiállítóknak a kizárólag online megtekintésre alkalmas virtuális standokon. Az Art Basel alkalmazkodni igyekszik ennek a rendkívüli évnek a kihívásaihoz, és új üzleti modellt dolgozott ki a virtuális vásárokra, hosszútávú gondolkodással. Az Art Basel Hongkong volt az első vásár, amit lemondtak januárban, pontosabban az eredeti márciusi időpontban már online verzió futott. A galériák 90 százaléka, 235 galéria elfogadta a netes jelenlétet ( igaz, nem is nagyon tehettek mást, ellenkező esetben egy évig állt volna a befizetett pénzük a vásár szervezőinek számláján), kétezer műtárgyat töltöttek fel részletes információkkal ellátva, összesen 270 millió dollár értékben és a vásárlási szándékot emailben fogadták. Az Art Basel Hongkong mindig is erős eladásokkal büszkélkedhetett, most is nagy hangsúlyt helyeztek a kommunikációban arra, hogy számos adásvétel történt, de azért ezekben az esetekben senki nem lehetett biztos abban, hogy ezeket nem tárgyalták már le a virtuális vásár előtt élőben. És az is igaz, hogy főként olyan nagy, a globális műtárgypiacon vezető szerepet beöltő galériák online platformján zajlottak a vásárlások, mint a Gagosian, vagy a David Zwirner Gallery, akik évek óta sok pénz és energiát fektetnek az online értékesítésük fejlesztésébe. Az eredeti, svájci Art Baselt, először áttették júniusról szeptemberre, majd végleg lemondták, a napokban pedig véglegessé vált, hogy a vásár amerikai kiadása, a decemberi Art Basel Miami Beach is elmarad, és ez utóbbinak a virtuális térben sem lesz külön platformja, hanem az eddig meghirdetett két online vásárra csekkolhatnak be a Miamiba jelentkezett galériák. Az Art Basel szervezői két új online platformot hirdettek meg, - szeptemberre és októberre - önálló, tematikus kiadásként aposztrofálva ezeket, és az üzleti tervük szerint a a jövőben (mármint ha újra lehet fizikai vásárokat tartani) sem lesz ingyenes online jelenlét az Art Basel felületein, hiába bérel egy galéria standot, hanem minden egyes új kiadásért 5000 CHF (5500 USD) átalánydíjat számítanak fel. A szeptember 23-26 közt megrendezésre kerülő Online Viewing Room, az OVR:2020, kizárólag idén készült munkákat mutat be, míg az októberi OVR:20c 20. századi művészetet kínál. A könnyebb böngészés érdekében minden galéria csak hat alkotást mutathat be, és a kiállító galériák számát 100-ban korlátozták. A részvételi díj a Frieze Art Fair által felszámított díjhoz hasonló, náluk az októberi online Online Viewing Room 2000 és 7600 dollár közötti költséget jelentett a galériáknak.

Az Art Basel Miami Beach lemondása egy magyar galériát érint, az acb Galéria Bak Imre festményeivel szerepelt volna a vásáron.

Megrendezésre kerül viszont a bécsi viennacontemporary, az eredeti időpontban szeptember 24-27 között. A vásáron három magyar galéria vesz részt, pontosabban a kisterem, a Molnár Ani Galéria és a Vintage Galéria lehetőséget kapott arra, hogy kiszállíthassa Budapestről a műtűrgyakat és felépíthesse a standját, de a galériavezetők az utazási korlátozások miatt személyesen nem vesznek részt a vásáron.

Az Art Market Budapest stábja is változatlan gőzerővel készül az október 22-25 közötti vásárra, amit a jelen állás szerint megtartanak, természetesen a látogatók és a kiállítók egészségének védelmében, a járványügyi hatóságok előírásaival és ajánlásaival összhangban felkészültek a szükséges biztonsági intézkedések életbe léptetésére.

Forrás: artnet.com, artbasel.com, The New York Times

Szerző: műtárgy.com