JP Morgan: Nincs még vége a ralinak, jönnek az új csúcsok a tőzsdéken

Mint ahogy nemrég a Golman Sachs, most a JP Morgan elemzői is optimistán nyilatkoztak az amerikai tőzsdék kilátásaival kapcsolatban, amit részben azzal indokoltak, hogy a vállalatok profitabilitása gyorsabban javul, mint amit az elemzők előre jeleztek. Az elemzőház úgy látja, hogy az amerikai vállalati profitok év vége előtt új rekordot érhetnek el, a cégeket a kereslet gyors felfutása és az alacsony kamatszintek is támogatják.