Kötelező olvasmány lett a Reddit és a Twitter a Wall Street-i befektetőknek

A koronavírus miatti lezárások, sportesemények elhalasztása miatt egy új befektetői réteg érkezett a tőzsdékre. A hirtelen piacra lépő tömegek komoly vételi vagy eladási erőként jelennek meg egy-egy részvénynél, így a nagybefektetők számára kritikus, hogy valamilyen módon monitorozni tudják a tömegek hangulatát.

A nagybefektetők a koronavírus válság elején még a reálgazdasági hatásokat próbálták megbecsülni, aggódva nézték az esetszámokat emelkedését, azonban a márciusi mélypontok óta új eszközöket is be kell vetniük, ha sikeresek akarnak maradni. A lakossági befektetőket a nulla költséggel működő brókerszámlák, de még inkább az unalom, ami a részvénypiacokra hajtotta. A Bloomberg elemzése szerint a forgalom mintegy 20 százalékát teszik ki, ezzel a második legnagyobb csoport lett az intézményi befektetők mögött.

A lakossági befektetők nem csak részvényeket vásárolnak, már a tőkeáttételes kereskedést is felfedezték maguknak. A jellemzően sokszoros tőkeáttételt akár hitelbe történő részvényvásárlással/eladással, akár az opciós piacon való megjelenéssel is el lehet érni. Az óriási vételi erő megjelenésé még tovább pörgeti a nagybefektetők szerint amúgy is magas árakat. Az idei évben duplázódott a lakosság részvétele az opciós piacon, amely így 12 százalékot tesz ki.

A kisbefektetők körében népszerű részvények 40 százalékot emelkedtek az évben, és a márciusi mélypontokról már 90 százalékot száguldottak, ezzel megverték az S&P500 és a Nasdaq teljesítményét is.

A tőzsdére lépő tömeg pedig aktív a neten, több platformon beszélik meg kereskedési ötleteiket:

A Redditen is jelen vannak, r/ wallstreetbets fiók 1,5 millió embert ér el.

A Twitteren szintén a wallstreetbets hashtagre keresve sok tartalmat, hozzászólást, részvényajánlást kaphat az ember, rengeteg technikai elemző teszi közzé a tuti tippjeit aznapra/másnapra.

Facebookon külön kereskedős csoportok vannak a Robinhood felhasználóknak, némely csoport 100 ezer tagot is számlál, itt is egymást bíztatják a kereskedők vételekre, eladásokra.

Végül, de nem utolsó sorban az utóbbi időkig Robinhood bróker is közzétette a nála vezetett tőzsdei számlákról azt, hogy egyes részvényeket hány kereskedő tart, és milyen időközönként mennyivel nő/csökken a számuk. Egy profi befektető a Robinhood követésével tudott előnyre szert tenni, ahogy egy korábbi cikkünkben írtuk is.

Viszont mára a profi kereskedők is figyelemmel követik az eseményeket, így valószínűleg nehezebb előnyre szert tenni.

A közösségen belül vannak influenszerek, akik irányítani tudják a tömegeket, és azt mondják: „Rendben, ma vegyünk 2500-as Tesla callokat jövő péntekre”, és ilyenkor óriási volumenben veszik őket

mondta Benn Eifert, a Blomberg Odd Lots podcastjában.

Manapság már az opciókkal foglalkozó intézményi kereskedők, mint a Susquehannas és Citadel Securities valós időben próbálják jelezni a lejátszódó folyamatokat.

Rengeteg olyan rendszert próbálnak létrehozni, amely előre tudja jelezni a tőzsdei folyamatokat, ilyen például a medium.com-on a „Momentum Trading off Sentiment from r/wallstreetbets” elnevezésű oldal, de itt van például az algotrading101.com is.

Az intézményi befektetők stratégái monitorozva a lakosság lépéseit nyomon tudják követni a piacot a kereskedés volumene és iránya alapján, de amíg volt Robintrack.net, jóval könnyebb dolguk volt.

Amíg élőben lehetett követni az eseményeket az amerikai brókernél, addig a kisbefektetők mellett más nagy pénzügyi cégeket, nagybefektetőket is vonzott. A főiskolai mellékprojektként 3 hónap alatt létrehozott weboldal már nem ad naprakész információkat, de bőven találhatunk olyan platformokat, ahol nyomon tudjuk követni a lakossági hangulatot. Viszont ne feledjük, hogy rajtunk kívül már az intézményi befektetők is komoly energiát tesznek abba, hogy figyeljék ezeket a csatornákat.

