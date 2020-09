Folytatódott az esés a tőzsdéken

A magyar bankpapír továbbra is gyenge teljesítményt mutat, az egész héten szenvedő árfolyam ma sem talált magára. Régiós összevetésben is gyenge a részvény teljesítménye, és a BUX-ban is gyengén szerepel.

A vállalat a mai kereskedésben jelenleg közel 1 százalék mínuszban tartózkodik.