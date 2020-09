Itt egy új befektetés, ami a tőzsdei csapkodások ellen véd

Senki se gondolta volna egy éve, hogy egy olyan esemény döngöli majd földbe a világgazdaságot, mint a koronavírus. Az utóbbi hónapok bizonytalansága mellett azt sem tudja senki megmondani kellő bizonyossággal, hogyan teljesít majd a piac a következő fél évben. Ezeknek a bizonytalanságoknak a kiküszöbölésére egy új ETF-e dobtak most piacra, amely épp a piaci nagy volatilitásoktól véd.

A MarketWatch cikke szerint sok olyan történés jöhet még idén a piacon – hard Brexit, amerikai elnökválasztás, koronavírus vakcina bukás -, amelyek olyan piaci mozgásokat okozhatnak, amilyeneket márciusban is láttunk. Másik oldalról viszont a jegybanki és kormányzati gazdasági reakciók új csúcsok felé lökhetik a tőzsdéket.

Senki sem tudja, mit hoz a jövő a piacokon, de nagy eséllyel lesznek még nagyobb piaci turbulenciákat okozó események. Éppen az ezek elleni védelem jegyében dobták piacra a Simplify US Equity PLUS Convexity ETF-et (SPYC) szeptember elején, amely a befektetőknek a szélesebb körű piacokra enged belépést azzal, hogy a nagy tőzsdei kilengésekkel szemben védelmet nyújt, ugyanakkor egy jelentősebb felívelésből is ki tudja venni a részét.

Az SPYC portfóliójának 98%-a az S&P 500-ba fektet két ETF-en keresztül (SPX és IVV), a maradék 2%-ot pedig put és call opciókban tartják (eladási és vételi jog/kötelezettség a jövőben). A put opció a lefelé mutató kockázatok ellen nyújt védelmet, míg a call opció a nagy ugrásokkal szemben jön jól.

Az ETF-nek az a hátulütője egy befektető szempontjából, ha a piac nem mutat egy ideig nagy kilengéseket, mert ez esetben a call és put opciókra allokált 2% elvész.

