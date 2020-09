Az Apple vezérigazgatója 114 millió dolláros részvényjuttatási csomagot kapott

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója már 2011 óta irányítja a céget. A tapasztalt vezető megőrizte az Apple versenyelőnyét, a vállalat értéke idén már többször meghaladta a 2000 milliárd dollárt is. A cég igazgatótanácsa is elégedett, így a vezérigazgató kompenzációs csomagját a fizetés és bónusz mellett újabb részvényopcióval egészíti ki.

A részvény, mint fizetési forma nem ismeretlen az amerikai cégek körében. Elég, ha csak Elon Musk gigantikus csomagjára gondolunk, ahol a cég alapítója bizonyos feltételek teljesülése esetén hihetetlen, 50 milliárd értékű részvénycsomagot is kaphat.

Az Apple sem más ebből a szempontból, Tim Cook a most kapott részvénycsomagja is feltételekhez kötött, első harmadát leghamarabb csak 2023-ban adhatja el. A cég vezetője most kapott csomagja a következő elemekből áll:

Az egyik, egy 2023-tól szakaszosan felszabaduló 333 987 részvényből álló opciós csomag, melyet 3 év alatt szerezhet meg. A részvényekhez a vállalat teljesítményétől függetlenül hozzáfér a cégvezető, a legutolsó részlet 2025 áprilisában kaphatja meg.

A másik, egy szintén 333 987 részvényből álló, de a vállalat teljesítményével összefüggő részvénycsomagokat kaphat 2023 októberétől évente, a részvénycsomaghoz szintén 3 év alatt férhet hozzá. A kapott részvényszám itt abban az esetben akár duplázódhat, ha az Apple relatív teljesítménye az S&P 500 vállalatainak legjobb 15 százalékába tartozik majd.

A 2 részvényopciós csomag minden feltétel teljesülése esetén több, mint 1 millió részvényt tartalmaz, ez a jelenlegi árfolyammal számolva közel 35 milliárd forint (114 millió dollár).

A javadalmazási politika célja kettős, egyrészt a tapasztalt vezetőt szeretnék a vállalatnál tartani, másrészt a célokhoz kötött lehívási opciókkal motiválni szeretnék a minél jobb teljesítményre.

Tim vezérigazgatóként az innovációt helyezte a fókuszba, és megmutatta, milyen értékekkel kell rendelkeznie egy vezetőnek

-áll az Apple igazgatótanácsának nyilatkozatában.

A cégvezér aktuális, 2011-ben kapott 10 éves részvénykompenzációs csomagja jövőre jár le. Az eredetileg 384 millió dolláros csomag végül az évek során 963,5 millió dollárra nőtt, az Equilar vezetői javadalmazással foglalkozó cég szerint.

Tim Cook a kompenzációs csomag mellett fizetést és bónuszt is kap, tavaly 3 millió dollár fizetést és 7,67 millió dollár bónuszt kapott, bár előbbiek szinte eltörpülnek a kapott részvényekkel együtt 125 millió dolláros tavalyi összkeresete mellett.

A vezető saját vagyona már meghaladja az 1 milliárd dollárt, de még hosszú utat kell megtennie, hogy utolérje a Bloomberg milliárdos vezérigazgatóit, elég Jeff Bezosra, az Amazon alapító és vezérigazgatójára, vagy Bill Gates-re, a Microsoft alapítójára gondolni. Az összehasonlítás azért nem teljesen állja meg a helyét, mert mind Bezos, mind Gates a cégek vezetői mellett alapítói is voltak.

Cook egy 2015-ös kijelentése alapján azt tervezi, hogy vagyonát jótékony célokra ajánlja fel.

Az Apple árfolyama 0,8 százalékot esett tegnap, de az évben közel 55 százalékkal emelkedett.

(CNBC)

Címlapkép:David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images