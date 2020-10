Aegon: elérte a koronavírus második hulláma Európát

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Szeptemberben a koronavírus második hulláma elérte Európát, de a kormányok hozzáállása gyökeresen más, mint ami tavasszal volt. Úgy tűnik, hogy a politikai vezetés nem kockáztat meg egy újabb teljes gazdasági leállást, inkább, ha kimondatlanul is, de próbálják követni azt a modellt, amit a svédek alkalmaztak tavasszal. A védekezést áthárítják az emberekre, és próbálnak olyan szabályokat hozni, amelyekkel lassítani tudják a vírus terjedését. Az Egyesült Államokban tovább sem csökken az új esetek száma, sőt néhány helyen, mint például New York-ban újra elkezdett emelkedni. Az egyetlen megoldás a vakcina mielőbbi előállítása lenne, de ez még jó esetben is csak jövő tavasszal várható.

Az amerikai jegybank elnöke, megerősítette az augusztusi Jackson Hole-i beszédben vázolt, átlagos inflációt célzó új monetáris politikai keretrendszert, ezen belül minimum 2023-ig nem terveznek kamatemelést és minden eszközt felhasználnak a monetáris politikai célok teljesítése érdekében. A várakozásokkal ellentétben erre a hírre a dollár elkezdett erősödni mind a fejlett, illetve a feltörekvő devizákkal szemben.

Európában újra előtérbe került a Brexit miután Boris Johnson október 15-i határidőt jelentet be a Brexit-tárgyalások lezárására vonatkozóan, ezt követően már a megállapodás nélküli kilépésre készülnének. Szakértők szerint a "kemény-Brexit" így ismét valós alternatíva. Az európai gazdaság kicsit lassult miután az Eurozóna beszerzési menedzserindexe 51,9-re lassult augusztusban, miután mind a spanyol, mind az olasz olvasat 50 alá esett. BMI mutató is az emelkedés-zsugorodás határát jelző 50-es érték alá esett az szeptemberi számok alapján. Az Eurozóna mutatója 2020 májusi szintekre, 47,6-ra esett vissza, szemben az előző 50,5 és a várt 50,6-os olvasattal. Habár a feldolgozóipari BMI a prognosztizált 51,9 helyett 53,7-re kapaszkodott fel, a kompozit mutatót visszafogta az előbbi szám, amely miatt 50,1-re araszolt vissza az augusztus 50,9-ről.

Kínában tovább tart a növekedés miután a Caixin feldolgozóipari PMI augusztusi mutatója az 53,1 szintre ugrott, ráadásul idén először pozitív lett az export-megrendelések alindexe is. A Caixin szolgáltató szektor PMI mutatója 54 lett augusztusban, amely továbbra is expanziót jelez a most már a gazdaság nagyobb részét adó ágazatban. Elemzők szerint a korábbi 1,7 százalék helyett 2,2 százalékkal bővülhet idén a kínai gazdaság, miközben jövőre 9,4 százalék lehet a bővülés, köszönhetően a járvány utáni visszapattanásnak.Magyarországon az MNB meglepte a piacokat mikor bejelentés nélkül megemelte a depo kamatot 15 bázisponttal, 60-ról 75-re. Valószínűleg a forint további gyengülését szeretnék megakadályozni ezzel a lépésükkel. Az EURHUF árfolyama a döntés után 366 fölé is ment, de a hónap végére a forint kicsit erősebb lett. A koronavírus terjedése Magyarországon a második legrosszabb Európában és ez kihat a gazdaság teljesítményére is. Az MNB már össze állított egy gazdasági csomagot, ami arra hívatott, hogy segítse a magyar gazdaság kilábalását.

A modell portfoliónkon szeptemberben a következőket változtattuk. A pénzpiaci eszközökben és az abszolút hozamú alapokban lévő befektetéseinket 1,50% - 1.50%-al növeltük, a kötvény kitettséget 1,00%-al és a részvény kitettséget 2,00%-al csökkentettük."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.