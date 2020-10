Amundi: korrekciót hozott a szeptember

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Egy meglepően erős nyár után kisebb korrekciót hozott a szeptember a globális részvénypiacokon, ezért is izgalmas kérdés, hogy mit tartogatnak a hátralévő őszi és téli hónapok. A kilátások megítélését nehezíti, hogy a részvénypiacokon továbbra is kettős hatás érvényesülhet a közeljövőben. Egyrészt a járvány szűnni nem akaró globális terjedése nyomás alatt tarthatja a részvénypiacot, másrészt az összehangolt fiskális és monetáris kormányzati stimulusoknak részvényárfolyam felhajtó hatása fennmaradhat. A kamatkörnyezettel korrigált értékeltségi szintek azonban általában nem kifejezetten magasak a főbb részvénypiacokon. Emiatt, a legfőbb veszélyt a kockázatos befektetési eszközök árfolyamára nézve továbbra is kamatkörnyezet esetleges növekedése jelenti. Ezen kockázati tényező szempontjából fontos lehet, hogy feltámad-e az infláció, aminek rövid távon egyre kisebb az esélye. Különösen Európában volt meglepő a legfrissebb, mínusz 0,2%-os év/év adat, de az USA-ban és Kínában is megnyugtatónak tűnik az árszínvonal emelkedés üteme. A monetáris szigorítás tehát még jóval odébb lehet a legfőbb gazdasági blokkokban.

A kockázatok (pl. USA-Kína csatározás, amerikai elnökválasztás, vállalati csődhullámok, újabb korlátozó intézkedések a vírus második hullámra miatt, stb.) számontartása mellett a monetáris politikát tartjuk továbbra is a legfontosabb tényezőnek a részvénypiacon, ezért a részvénypiac egészének rövid távú kilátásait enyhén optimistán ítéljük meg. A magas árfolyamszintekről időnként további korrekciókra is számítunk, de a monetáris politika újfent megsegítheti a részvénypiacokat (is). Nyár végén ráadásul a Fed még mindig tudott hízelegni a részvénypiacoknak. Nem elég, hogy a Fed az idei év első félévében 24%-kal (!)-kal növelte az általa „kinyomtatott” pénz mennyiségét, Powell elnök a augusztus végén még egy újabb pozitív meglepetést is elő tudott húzni a cilinderéből. Bejelentése alapján átalakítják az inflációs célkövetést és ahelyett, hogy fixen a 2%-os célt szeretnék elérni, a jövőben átlagban törekednek majd a 2% elérésére. A gyakorlatban ez a vártnál lazább monetáris politikát jelenthet, ami kedvezhet a részvénypiacoknak. A bejelentéssel mind a reálgazdaságban, mind pedig a kockázatos eszközök piacán akár több legyet is üthet egy csapásra a Fed. Az is elképzelhető, hogy más jegybankok is követik majd a Fed mintáját, és több fejlett országban is megváltoztatják az infláció-targetáló rezsimet. Christine Lagarde vezetésével például az EKB is hasonló tanulmányt végez, aminek a konklúziója nagyban hasonlíthat az amerikai irányra, ami önmagában nézve az európai részvények szempontjából is kedvező lehet.

Földrajzi szempontból a fejlődő részvénypiacok további felzárkózását tartjuk valószínűnek a jelenleg éppen gyengülő a dollár és a rekordméretűvé szélesedő részvénypiaci árazási diszkont miatt. A KKE-i részvények esetében pedig különösen igaz, hogy az árazási diszkont a többi releváns részvénypiachoz képest olyan mértékben megnőtt, hogy az megkerülhetetlenné teszi a régiót az értékalapú befektetők számára. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy válságok után a KKE-i részvényeket szokta a leglassabban felzárkóztatni a piac a gyorsabban felpattanó, magas bétájú piacokhoz. De ami késik, nem múlik, addig pedig inkább a relatíve magas osztalékhozamoknak örülhetnek a befektetők.

Ami az iparági bontást illeti, továbbra is nagy potenciál lehet a technológiai, telekommunikációs, valamint az egészségügyi szektorokban tevékenykedő cégekben, különösen a globálisan intenzív ütemben terjeszkedő, skálázható üzlettel bíró, erős mérlegű vállalatok izgalmasak. Érdemes lehet mind az amerikai, mind az európai, mind pedig a fejlődő piaci portfólió-szegmensekben enyhén növelni az ilyen vállalatok arányát csakúgy, mint az egyre nagyobb hátszelet élvező „ESG-tudatos” tőzsdei cégekét.

Eredeti tervünk alapján (április végén) a portfólió részvényhányadát egy óvatos 10%-ban határoztuk meg. Ezt terveinknek (havi 5%-pont részvénysúly-emelés, 12 hónapon át = max. 70%-os részvénysúly) megfelelően 35%-ra emeljük most szeptember végén, a pénzpiaci eszközök és az arany pozícióink terhére. Az 5%-os emelést ezentúl nem amerikai részvények, hanem fejlődő piaci részvények formájában valósítjuk meg. A fenti, fokozatosan építkező részvénypiaci stratégia elsődleges célja az időzítési kockázat minimalizálása. Ez eddig megfelelően működött, és a kilátások fényében sem tervezünk változtatni rajta.

A portfólióban az arany súlyát 15%-ra csökkentettük. Az ingatlan kitettségünk továbbra is minimális, a portfólió 5%-át alkotja. Továbbra is fontosnak tartjuk megőrizni a puskaport ezért a készpénz állományunkat magas szinten, 30%-on tartjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.