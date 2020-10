Amerikában menne tőzsdére Kína egyik legnagyobb vagyonkezelési platformja

Kína egyik legnagyobb vagyonkezelői platformja, a Lufax (LU.com), amerikai tőzsdére lépést tervez – írja a CNBC.

A sanghaji székhelyű cég a SEC-nek (amerikai tőszdefelügyelet) nyújtotta be IPO-kérelmét, e szerint a Ping An pénzügyi csoport által támogatott cég a New York-i tőzsdén jelenne meg LU tickernévvel.

Arról egyelőre még nincs információ, mennyibe kerülnének a Lufax részvényei és mennyivel jönne ki a tőzsdére lépés idején.

Annak ellenére, hogy a geopolitikai feszültségek továbbra is fennállnak Kína és az USA között, a kínai technológiai cégek igyekeznek hasznot húzni a tőzsdei felívelésből a tőzsdén való megjelenéssel, értve ez alatt a Wall Streetet is.

Az elektromos autókat gyártó Xpeng Motors és a Li Auto év elején jelent meg az amerikai tőzsdéken. Az Ant Group is tőzsdére lépéssel készül, igaz, egyelőre csak Hongkongban és Sanghajban. Erről bővebbe itt írtunk:

A Lufax 7,27 milliárd jüan (mintegy egymilliárd dollár) nettó profitról adott számot az év első felére vonatkozóan, ez nagyjából megegyezett a tavalyi hasonló időszakban elért 7,48 milliárd jüannal.

