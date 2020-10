Jó lehetőséget keresel a piacon? Tudunk mutatni néhányat

A 2020-as év eddig egy extrém sporthoz hasonlítható befektetési szempontból. A történelem leggyorsabb 30 százalékos esése után a visszapattanás ugyanilyen heves volt, az S&P 500 kevesebb mint 5 hónap alatt új csúcsokat ért el. Annak ellenére, hogy a tágabb piac emelkedett, még mindig találunk olyan cégeket, amelyek csak arra várnak, hogy a befektetők felkutassák őket. Ha van olyan pénzünk, amire hosszútávon nincs szükségünk, akkor az alábbi cégek megérhetnek egy mélyebb elemzést.

Fastly

A felhőalapú szolgáltatással foglalkozó Fastly pont a múlt héten esett nagyot, mikor közzétette várható harmadik negyedéves számait. A cég bejelentése szerint 70-71 millió dollár közti bevételre számít a harmadik negyedévben, míg az elemzői konszenzus 73,5-75,5 millió dollár közé várta a bevételt. A vállalat legfőbb ügyfele a TikTok, amely ellen keményen lépett fel Donald Trump, de végül elkerülte a teljes betiltást az Egyesült Államokban.

Bár az első félévben a bevételek 12 százalékát kitevő Tiktok helyzete korántsem ideális, a Fastly még így is komoly növekedést mutat. A cég még a csökkentett számok mellett is év/év alapon 42 százalékos növekedést tud felmutatni.

Sőt, a vállalat legfontosabb mutatói javultak. A második negyedévben könyvelte el a legnagyobb növekedést, mióta a cég a tőzsdén található. Az előző negyedévben a dollár alapú nettó terjeszkedési ráta 4 százalékponttal 137 százalékra nőtt az első negyedévhez képest. Noha a 3. negyedévben ilyen számok valószínűtlenek, azt azért feltehetjük, hogy a Fastly meglévő ügyfelei még többet fognak költeni a biztonságra és tartalom továbbítására.

A koronavírus járvány súlyosbodása következményeként ismét az otthonaikba szorítja az embereket, így a múlt heti komoly visszaesés után érdemes lehet mélyebben elemezni a céget.

A cég árfolyama nagy esésen van túl, ennek megfelelően az elmúlt egy hónapban 12 százalékkal kerül feljebb. Az éves teljesítménye viszont elképesztő, a cég árfolyama csak idén 280 százalékot száguldott.

Walgreens Boost Alliance

A gyógyszerészeti óriás gyógyszerek és egyéb kozmetikumok kis- és nagykereskedelmével foglalkozik. A harmadik negyedéves jelentése jobb lett a vártnál, ennek ellenére is 36 százalékkal értékelődött le az évben, és közel 50 százalékot esett az elmúlt 2 évben.

A patikahálózat már több éve nagyon alacsony megtérüléssel működik, az egyre alacsonyabb haszonkulcsokat folyamatosan növekvő eladásnöveléssel tudják ellensúlyozni, de a szektor folyamatos profitnyomás alatt van. Az fizikai eladások viszont a világjárvány alatt összeestek, a Boost révén az Egyesült Királyságban is patikákkal rendelkező cég komoly bevétel és profitkiesést szenvedett el.

A vállalat átalakuláson megy keresztül, 2022-re 2 milliárd dollárt költségcsökkentést terveznek, de ez nem érinti a nagyon hangsúlyos digitális terjeszkedésüket. A harmadik negyedévben a Boots.com eladásai 155 százalékkal, míg a Walgreens.com eladásai év/év alapon 39 százalékkal növekedtek. A vállalat ezenkívül növelte a mobil rendelés alapján átvehető „drive-thru” helyek számát.

Mégis, a legérdekesebb várható fejlesztés a cégnél a VillageMD-vel folytatott közös együttműködés, amely 700 teljes szolgáltatást nyújtó rendelőt tervez a Walgreens patikákba. A stratégia a „termékkapcsoláson” alapul, a betegek számára egy helyen tudják nyújtani az orvosi ellátást, és az esetleges gyógyszerfelírást is.

A jelenleg 8-as P/E szorzón forgó Walgreens 45 éve fizet osztalékot, induló osztalékhozam jelenleg közel 5 százalék, így érdekes célpont lehet az értékalapú befektetők számára.

A Walgreens évek óta esik, 2015-ös csúcsa után értékének közel 60 százalékát vesztette el. Idén eddig 35 százalékkal került lejjebb, de az elmúlt egy hónap erős volt, a cég 9 százalékkal értékelődött fel.

U.S. Bancorp

Nem kérdés, hogy a bankokra rájár a rúd az utóbbi időben. A Fed többször jelezte, hogy az irányadó kamatszintet nem emeli meg az elkövetkező néhány évben, és az inflációs cél módszertanának lazításával nagyon távolra került egy esetleges kamatemelés. A bankok profitabilitására rányomhatja a bélyegét a kamatmarzs változása, de a válságban szokásosnak mondható céltartalékolás is rontja a jövedelmezőséget.

Az vállalat egy átlagos amerikai bank felett található, már ami a hiteleinek minőségét és működési szemléletét illeti. A derivatív befektetések elkerülésével a pénzügyi válságból megerősödve jött ki. A bank nem adott ki felelőtlen hiteleket, és a jó minőségű hitelek és betétek növelésével a versenytársainál gyorsabban ki tudott lábalni a 2008-as válságból.

Jelenleg az teszi érdekessé, hogy a koronavírus járványt követő recesszió ellenére is több fontos mutatója is kifejezetten erős. A nem teljesítő eszközök emelkedése ellenére a bevételek növekedését láthatjuk év/év és negyedév/negyedév alapon is, és a digitális átalakulás is kitűnően halad a cégnél. Ha figyelembe vesszük, hogy a fiókhálózat fenntartása a bankok költségének jelentékeny részét teszik ki, akkor figyelemreméltó a tény, hogy a banknál digitálisan lebonyolított hiteligénylések száma az elmúlt 2 évben 26 százalékról 54 százalékra nőtt.

A vállalat most az elmúlt 10 évben nem látott szintek közelében jár, mindössze 12-es P/E rátával rendelkezik és most 4,33 százalék indulóhozammal lehet megvenni, érdemes lehet további mélyebb elemzésre.

Az árfolyam az elmúlt 5 évben közel egy helyben tartózkodik, idén komolyabb esés után a 35-45 dolláros sávban konszolidálódik, idén jelenleg közel 30 százalékot esett, ám az elmúlt hónapban 15 százalékkal értékelődött fel.

(Motley Fool)

Címlapkép:Marka via Getty Images