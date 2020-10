Nehéz nap volt tegnap a tőzsdéken: Ez még csak a kezdet?

A tegnapi nap nagy esést hozott Európában és az Egyesült Államokban egyaránt. A koronavírus járvány egyre súlyosabb, és a közeledő amerikai elnökválasztás is bizonytalanságot okoz a piacokon. A stimulus tekintetében sincs megállapodás, és ezzel kapcsolatban a piacok idegesen reagálnak a hírekre. A héten pörög fel a gyorsjelentési szezon, és tegnap tette közzé az eredményét az SAP. A szoftvercég menedzsmentje szerint 2023-ig nehézségekkel néznek szembe, melyre a cég árfolyama 22 százalék eséssel reagált. A gyorsjelentési szezonból sok kérdésre választ kaphatunk majd, de fennáll a veszélye, hogy végleg elveszik a V alakú recesszió esélye, és nagyobb esés bontakozik ki a tőzsdéken.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A Dow Jones 2,29 százalékkal került lejjebb,27 685 ponton zárt, ezzel 650 pontot veszített az értékéből. Az index október 12-én érte el helyi lokális csúcsát majdnem 29 000 ponttal, ettől a ponttól lassú ereszkedés, oldalazás jellemezte az árfolyamot. A tegnapi eredmény lehetett volna rosszabb is, az indexnek közel 1000 pont zuhanás után sikerült némileg visszakapaszkodnia.

A tegnapi eladási hullám az európai részvényindexeket sem kímélte, a nagy indexek közül a DAX teljesített a legrosszabbul, elsősorban az egyik fontos komponense, az SAP zuhanása miatt. Az index végül 3,71 százalékkal került lejjebb, mellyel az 1 hónapos teljesítménye is mínuszba csúszott. Az esés következtében a szeptember végi és július végi lokális mélypontok is elestek, és ezzel az index közel 4 havi mélypontra esett. A nagyobb baj, hogy a mélypontok elesése miatt technikailag sem áll jól a DAX, amely így is 8 százalékkal került lejjebb az idén.

A magyar tőzsde sem tudta kivonni magát a rossz befektetői hangulatban, a BUX eséssel, végül 33012 ponton zárt. A magyar piac alapvetően alulteljesítő, míg a piacok többségénél erős visszapattanást látunk a márciusi mélypontok után, addig a BUX a június elejei lokális csúcs óta lassan esik, de az akkori közel 38500 pont után jelenleg 33000 pont közelében tartózkodik. Ez a közel 15 százalék esés már csak azért is tűnik soknak, mert a magyar piac idén már közel 30 százalékkal értékelődött le.

A DAX fontos komponense, a SAP vezette a zuhanást tegnap Európában. A cég tegnap tette közzé negyedéves jelentését, amelyek valamivel gyengébbek lettek a vártnál. A nagyobb baj, hogy a cég menedzsmenje 2023-ig kihívásokkal számol, hosszú kilábalásra számít, és ezzel párhuzamosan visszavágták az idei és középtávú terveiket is. A vállalat eredménye már csak azért is intő jel lehet a továbbiakra, mert már azt sem mondhatjuk, hogy a technológiai szektor védett lenne, hisz az európai piacon legfontosabb techcég is megszenvedi a válságot.

Az elmúlt 24 évben nem történt ekkora esés a cégnél, mely után az árfolyam a május végi szintekre esett vissza.

A cég esése és a rossz tőkepiaci hangulat más techcégekre is átragadt, a HP is 4,5 százalékkal esett, az Oracle s közel 4 százalékkal került lejjebb, de az Alphabet is 3 százalék feletti esésben zárt.

Az egyik vezető chipgyártó, az Intel úgy tudott 3 százalékot esni a tegnapi napon, hogy múlt hét pénteken már közel 10 százalékkal értékelődött le a negyedéves jelentés nyomán. A cég a kormányzati megrendelések csökkenésével indokolta gyenge teljesítményét a felhőszolgáltatás szegmensben.

A tegnapi esés a szélesebb részvénypiacot is érintette, hiszen olyan, eddig immunisnak tűnő részvények árfolyama is esett, amelyek abból profitálnak, hogy a fogyasztók otthonról dolgoznak, szórakoznak. Az ilyen típusú részvények piacán már érett egy komolyabb korrekció, de az esés mértéke meglepő volt. A Zillow, a Nexstar több, mint 4 százalékot esett, de a fitnesz eszközök értékesítésével és különböző edzésprogramok és kiegészítők kínálásával foglalkozó Peloton árfolyama is 3,8 százalékkal került lejjebb.

Panaszra azért nincs ok, a cég éves teljesítménye elképesztő, 315 százalékkal került feljebb, de az elmúlt héten a tegnapi eséssel együtt már 10 százalékkal értékelődött le.

A légitársaságok továbbra sem tudnak magukhoz térni, mind az európai, mind az amerikai cégek komoly bajban vannak. Az utazási kedv egyáltalán nem állt helyre, sőt, az ősz és lassan a tél beköszöntével a járványgörbék rosszul néznek ki, mindkét kontinens több országában is új csúcson jár a fertőzésszám. Ez tükröződik a részvényárfolyamokon is, a márciusi mélypontok után május-júniusban még volt egy felpattanás, azonban az azóta eltelt időszakban oldalaznak, vagy esnek a légitársaságok

A Lufthansa csak tegnap 5,23 százalékkal esett, idén értékének közel felét vesztette el, bár az elmúlt időszakban jobban teljesített, egy hónapos időtávon 10 százalékkal értékelődött fel. Az árfolyam a júniusi visszapattanásban még 12 euró felett is járt, azonban jelenleg közel 8 euró árfolyamon kereskednek a cég papírjaival, és csak 15 százalékra van a március mélypontoktól.

A United Airlines-nál hasonló tendencia figyelhető meg, a cég árfolyama idén 60 százalékkal került lejjebb, de a június elejei közel 50 dolláros árfolyam után 30 százalékot esett, jelenleg 35 dollárt kérnek egy részvényért. Ez azért messzebb van az idei mélyponttól, márciusban még 20 dollár alá is benézett az árfolyam.

A magyar cégek tekintetében nem lehet okunk örömködni, mind a 4 blue chip esett tegnap, a z OTP 1,19 százalék esés mellett a lélektani 10 000 forintos szint alatt zárt, a Richter 6680 forinton végzett, mely 1,55 százalékos leérékelődés, míg a hagyományosan defenzív telekommunikációs cég, a Magyar Telekom 0,14 százalékkal került lejjebb, 347 forinton zárt.

A Mol tegnap 3,64 százalékkal került lejjebb, nem tud magára találni a magyar olajipari cég. A cég árfolyama idén 35 százalékkal csökkent, és egyelőre nem látszik szignifikáns javulás a cég árfolyamában. A társaság szeptemberben akár 40 millió saját részvény visszavásárlásáról döntött, amely a cég értékének közel 5 százaléka. A társaság tegnap 1561 forinton zárt, és mostanra realitássá vált a március végi mélypont újra tesztelése. Az akkori mélyponton az 1500 forintos szint fogta meg az esés, azonban azóta egy 30 százalékos felrántás után csorog lefele az árfolyam.

A magyar részvények közül tegnap a 4IG esett a legnagyobbat, a cég részvényei 5,6 százalékkal kerültek lejjebb. A magyar szoftvercég annak ellenére is esik, hogy az elmúlt hónapokban sorozatosan nyerte a közbeszerzéseket.