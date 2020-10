Befektetés 2020. október 28. 13:11 A Bank of Ireland 1 millió euróval támogat művészeti projekteket

A következő két évben Írország egy bankja, a Bank of Ireland 1 millió euróval támogat művészeket és művészeti projekteket. A pénzt a bank „Begin Together Arts Fund” alapja nyújtja, a Business to Arts szervezettel együttműködve. A „Begin Together” révén a bank által nyújtott közösségi befektetések összértéke ezzel eléri a 3 millió eurót.