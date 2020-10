Equilor: Meredek emelkedésnek indultak a számok Európában, Ázsia ismét jobban tartotta kordában a fertőzöttséget

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A járványhelyzet Európában és a tengerentúlon is romló tendenciát mutat. Az USA-ban ismét elindultak az esetszámok felfele, kontinensünk keleti részén pedig több ország is szigorúbb lezárásokat vezetett be. A legtöbb helyen igyekeznek megtartani a gazdaságok kulcsfontosságú területeinek működőképességét. Németországban, ahol eddig kiemelten jól kezelték a helyzetet, a héten jelentették be az újabb szigorításokat. Egyelőre ezek nem a tavaszi lezárást jelentik, de egy drasztikus romlás esetén a régiónk bizonyos országaiban nem tartják kizártnak a döntéshozók a teljes lezárást sem. Ezen folyamatok lentebb hozták az indexeket, ám még így is éppen pozitív tartományban van idén S&P 500.

Ázsiában eközben javuló tendencia látható, a szeptemberben közel 100 000 napi esetet számláló Indiában úgy tűnik sikeresen tudták visszaszorítani a járványt. Az európai kontinensen a kieső növekedést így valamelyest tompíthatja a világ másik felén a termelés és fogyasztás ismételt felfutása. Összességében rosszabbnak néz ki a helyzet a téli időszakra tekintve, egyre sürgetőbb egy újabb kezelési eljárás megtalálása vagy a vakcinák felől egy pozitív hír kijövetele. A piacokat a jövő heti amerikai elnökválasztás sem nyugtatja meg. A jelöltek között ismét szoros versenyre számíthatunk, ugyanakkor pozitív, hogy a CNN hírportál értesülései szerint már közel 70 millió fő adta le előzetesen a voksát, ami csökkenti a választás napján a tömeget.

A héten az EKB változatlanul hagyta a kamatokat és elkötelezte magát amellett, hogy a fennálló programokat legalább a járvány végéig fenntartsa. A kötvénypiacon továbbra sem tapasztalható nagy elmozdulás a hozamokban, ezeket igyekeznek menedzselni a jegybankok, ám ezzel a régióban általában negatív reálkamatok a jellemzőek továbbra is. Az MNB októberben sem emelt kamatot, a forint így a szintén alacsony kamattal rendelkező régiós devizákkal együtt a tavaszi szintek közelébe gyengült. Innen az előző hónapban sikeresen visszafordult, kérdéses, hogy ezt ismét meg tudja-e tenni. A kockázatok növekedéseinek következtében enyhén emelünk a kötvényarányokon.

A rövid távú kilátások romlottak, az amerikai döntéshozók nem tudtak megegyezni a választásokra beígért újabb stimulus-csomagról. Ezt nem fogadták pozitívan a befektetők és profitrealizálás mellett döntöttek, mely az európai indexeket is lentebb húzta. Bár a régiós jelentések a nyomott várakozások ellenére pozitív meglepetéseket hozhatnak, egyelőre ezeket az egészségügyi helyzet aktuális állapota felülírhatja. A választási bizonytalanság és a romló járványhelyzet miatt az általános részvénykitettségből visszaveszünk.

Az olajat nem tudták megtartani a nyári támasz szintek, októberben tovább csökkent az árfolyama. A nemesfémek visszapattantak az előző havi beszállási szintjeinkről, melyre a héten ismét visszatértek. Egyelőre változatlan a megítélésünk, melyet a várható további monetáris lazítások is megerősítenek. Nemesfém kitettségünk arányán ismét növelünk. A portfolióban az alternatív befektetési formák közül a többi arányait változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.