Megjósolta a 2008-as válságot a befektető, most bemondta az 1 millió dolláros bitcoint

Raoul Pal úgy látja, a bitcoin a legjobb befektetés, melyet valaha tett és a kriptodeviza hamarosan akár 1 millió dollárt is érhet.

A Real Vision és a The Global Macro Investor befektetői médiatermékek alapítója, Raoul Pal, aki korábban hedge fund menedzserként megjósolta a 2008-2009-es krízist is, most úgy fogalmaz a bitcoinról, hogy ez egy „call opció a jövőre nézve” és a „legeredetibb tartalékeszköz.”

Pal úgy látja, hogy egy szinten validálja a bitcoin létezését, hogy a jegybankok is saját virtuális devizákat akarnak létrehozni és úgy néz ki, hogy nem akarják betiltani a nem szabályozott kriptoeszközöket. Ahogy fogalmazott, a döntéshozók „megértik, hogy a technológia kiszabadult a palackból” és most már nem tudnak semmit csinálni azért, hogy visszazárják.

A befektető úgy látja, a bitcoin előbb-utóbb akár 1 millió dollárt is érhet majd, a teljes piac pedig 10 000 milliárd dollárra hízhat és az aranyat is maga mögött hagyhatja. Jelenleg a bitcoin piaci kapitalizációja 240 milliárd dollár. Jelenleg egy bitcoinért 13567 dollárt kell adni.

Pal szerint a növekedést elsősorban az fogja okozni, hogy elkezd intézményi vagyont is bevonzani a digitális deviza. Ennek már most is vannak jelei, hiszen a Square saját tőkéből vett bitcoint, míg a PayPal is kriptodeviza-kereskedési szolgáltatást indít.

