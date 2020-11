Az agyunk is védekezik a koronavírus ellen, de jó ez nekünk?

Az emberi pszichének van egy érdekes reakciója a félelemre, a pánikra, mégpedig az, hogy a bajt lekicsinyíti, sok esetben annak létezését is letagadja. Éppen ezért van az, hogy az olyan pánikhelyzetekben, mint amilyen most a koronavírus, nagyon sokan nem veszik komolyan ezt a világjárványt, ez az agy védekező mechanizmusa. Mindez az emberek öngondoskodási hajlandóságára is kihatással van: komoly kognitív erőfeszítéssel jár, hogy az emberek belegondoljanak a döntések költségébe, nem kalkulálnak azzal, hogy hosszú távon egy-egy dolguknak mi a következménye – mondta el Újszászi Bogár László meggyőzés és befolyásolástechnikai kutató a Portfolio-nak adott interjúban. A szakértő kitért arra is, miért kell és szükséges a fiatalokat más eszközökkel megszólítaniuk a pénzügyi cégeknek, erről bővebben november 10-ei Öngondoskodás konferenciánkon beszél majd.