Szárnyalhat az arany, ha beindul az infláció

Hosszabb távon jól jön az aranynak, ha van gazdasági fellendülés és az embereknek van félretett pénze. Rövid távon pedig egyfajta alternatíva eszköznek is tekintik, főként, ha más befektetési eszközökhöz képest vonzóbb hozamot kínál. A Portfolio Öngondoskodás konferenciájának délutáni lakossági rendezvényén az aranybefektetések mellett a piacokon most zajló eseményekre is kitértek az előadók, Joe Biden győzelme és a kedvező vakcinahírek a régiós piacokra is pozitívan hathatnak.