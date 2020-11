Új befektetési őrület Amerikában, példátlan pénzgyűjtésbe kezdtek az alapkezelők

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egyre több alapkezelő dönt úgy, hogy meglévő befektetési alapjait tőzsdén kereskedett alapokra (ETF-ekre) alakítja át. Szakértők szerint meghatározó trendje lesz ez az alapkezelői piacnak a következő időszakban és még Európába is beszivároghat a gyakorlat – számol be a hírről a Financial Times.