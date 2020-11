Elképesztőt ment idén az egyik legfelkapottabb befektetés a világon

Egészen hihetetlen hónapokat tudhatnak maguk mögött a fenntarthatósági célokat szem előtt tartó ESG-alapok: az idei első kilenc hónapban a bennük kezelt vagyon 64%-kal ugrott meg, a növekedés minden régióra és minden eszköztípusra kiterjedt. Ez az a befektetés, amelynek keresletét a koronavírus nem vetette vissza, sőt: idén sokkal több pénz áramlott ESG-alapokba, mint tavaly, és ez a jövőben is folytatódhat.

Az idei év első kilenc hónapjában szinte kilőtt az ESG-alapok kezelt vagyona: az első három negyedévben 64%-kal 1272 milliárd euróval nőtt a bennük kezelt vagyon és ebben mindegyik befektetési kategória részt vett. A részvényalapoknál 48%, a kötvényalapoknál 129%, a pénzpiaci alapoknál pedig 52% volt a vagyonnövekmény az ESG-palettán belül, és ezt minden régióban és mindegyik terméktípusnál (ETF-ek és hagyományos alapok) tapasztalni lehetett.

Az elemzés készítői úgy vélik, hogy az ESG-alapok iránti kereslet még inkább megélénkül majd a közeljövőben, különösen, ha a kormányok támogatják a fenntarthatósági törekvéseket, mint amilyen az Európai zöld megállapodás.

Forrás: Societe Generale

Úgy tűnik, a koronavírus elterjedése a világban pozitívan hatott az ESG-alapok keresletére, ugyanis a nettó tőkebeáramlás szeptember végéig jelentősen meghaladta a tavalyi éves számokat. Az EPFR adatai szerint bár az ESG-alapok kezelt vagyona még mindig eltörpül a maga 3%-os részesedésével a teljes tortán belül, érdemes kiemelni, hogy az első kilenc hónapban a tőkebeáramlás ezekbe az alapokba meghaladta az összes többi alap keresletét.

Forrás: Societe Generale

A Societe Genrale elemzéséből az is kiderül, hogy az ESG-alapokon belül a hagyományos alapokban kezelik az ESG-vagyon közel 90%-át, ugyanakkor az ETF-ek idei vagyonnövekedése jócskán lehagyta a hagyományos alapokét. Mindemellett igaz is, hogy az ESG-alapok között a hagyományos és EF-alapok népszerűsége is évről évre nő, míg a teljes alapkezelői piacon az ETF-ek állnak nyerésre.

Forrás: Societe Generale

Hasonló megállapításokra jutott egy korábbi elemzésében az Amundi Asset Management is: idén a koronavírus okozta piaci turbulencia hatására sok befektető szabadult meg a nem ESG-alapokkal működő részvényalapjától, miközben az ESG-fókuszú részvényalapokba áramlik be a tőke.

Az ESG-kritériumok figyelembe vétele befektetési oldalról is jó döntésnek bizonyulhat, hiszen az elmúlt három évben az ESG- indexek felülteljesítették a hagyományos társaikat a főbb piacokon és világszinten is:

Itthon is egyre több ESG-alap jelenik meg a piacon, a könnyebb átláthatóság kedvéért a BAMOSZ jövőre ESG-kategóriát vezet be az alapoknál, három külön kategóriába osztva a fenntarthatósági szempontokat követő termékeket:

Az " ESG-minősített " kategória feltétele, hogy az alapkezelő az alap befektetéseit ESG szempontok alapján szűrje, az ESG szempontból nem elfogadható eszközökbe való befektetéseket kizárja.

" kategória feltétele, hogy az alapkezelő az alap befektetéseit ESG szempontok alapján szűrje, az ESG szempontból nem elfogadható eszközökbe való befektetéseket kizárja. " ESG-Plusz " megjelölést kaphat az az alap, amely az előbbi feltételeken túlmenően a portfólió elemeinek kiválasztási szempontjainál - megfelelő mértékben - felülsúlyozza a pozitív ESG minősítéssel rendelkező eszközöket.

" megjelölést kaphat az az alap, amely az előbbi feltételeken túlmenően a portfólió elemeinek kiválasztási szempontjainál - megfelelő mértékben - felülsúlyozza a pozitív ESG minősítéssel rendelkező eszközöket. "ESG-Impact" megjelölést kaphat az olyan tematikus, fenntartható gazdaságra, környezetvédelemre stb. fókuszáló alap, amely olyan szektorokba fektet, amelyek elsődlegesen a fenntarthatósággal kapcsolatosan tevékenykednek.

Címlapkép: Getty Images