Aegon: két fontos kérdésre kaptak választ a befektetők

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Novemberben választ kaptunk két olyan kérdésre ami egész évben foglalkoztatta a befektetőket. Először is végre megtudtuk, hogy ki lesz az Egyesült Államok elnöke a következő négy évben, a másik ami fontosabb talán a jelen körülmények között, hogy mikor várhatjuk a korona vírus elleni oltást. Az USA következő elnöke, Donald Trump nagy bánatára, Joe Biden lesz. Bár Trump elnöknek majdnem egy hónapjába került ezt a tényt elfogadnia, és azt, hogy bármennyire is nem szereti, de egy demokráciában az alkotmánynak jelentősége van, 4 héttel a választások után elfogadta, hogy jövő év január 20-tól már nem a Fehér Házból tweetelheti a véleményét a világról. Ami viszont fontosabb, hogy a korona vírus ügyben végre láthatjuk a fényt az alagút végén, és az nem egy felénk robogó gyorsvonat. Novemberben három gyógyszer cég is bejelentette, hogy a 3. fázisban lévő kísérletek rendkívül jól sikerültek, és akár már december első felében elkezdődhetnek a tömeges beoltások.

Az amerikai tőzsde indexek novemberben jelentősen emelkedtek arra a hírre, hogy a vakcina elkészítése és szétosztása látó közelbe került. A Russel 2000 index át tudta törni a 2018-as szintet és új csúcsra ment, a Dow Jones index pedig történetében először áttörte a lélektanilag fontos 30000-es határt. A tőzsdék rendkívül optimistán tekintenek a jövőbe, és úgy tűnik, hogy a lehető legjobb szcenáriót árazzák be. Az igaz, hogy ha a vakcinával jövő tavasszal el kezdik beoltani a lakosságot az nagy segítséget jelent a gazdaságnak, de a tőzsdék jelenleg azt árazzák be, hogy jövő nyárra már minden vissza áll a Covid-19 előtti időszakra. A cégek árazásai és a várakozások legalábbis ezt reflektálják.

Az európai gazdaság vegyes képet mutat. Ugyan a német fogyasztói hangulatindex az előző -3,1-ről -6,7-re zuhant decemberben, elmaradva a várt -4,9-es értéktől, de az Eurozóna feldolgozóipari PMI mutatója 48,8-ra kapaszkodott októberben, szemben az előző hónap 53,7-es értékével, amely így már a negyedik hónap, hogy az emelkedés/csökkenés határát jelző 50-es érték felett tartózkodik a mutató. Ezen belül az új megrendelések 57-ről 58,7-re emelkedtek, amely 2018 januári óta a legmagasabb olvasat.

Kína és a többi ázsiai ország gazdasága már maga mögött tudhatja a korona vírus által indukált válságot, legalábbis a makró gazdasági adatok erre utalnak. A Caixin feldolgozóipari PMI értéke 53,6 lett, amely a vártnál minimálisan magasabb érték, az ipar szép bővülését jelzi. A vártnál jobb lett a kínai feldolgozóipari PMI, 52,1-et érve el a várt 51,5 helyett novemberben. A szolgáltató szektor hivatalos beszerzési menedzserindexe októberben 56,2-re nőtt, amely 2013 óta nem látott érték. Évek óta nem látott mértékben nőtt októberben a kínai export, év/év alapon elérve a 11,4 százalékot. Az export viszont csak 4,7 százalékkal bővült, így a külkereskedelmi többlet 58,55 milliárd dollárra hízott.

A korona vírus Magyarországon változatlanul kontrolálatlanul terjed. A korábban beharangozott gazdaság élénkítő csomagból még semmi nem valósult meg, és a forint nagyon jól mutatja a gazdaság sebezhetőségét. Bár regionális devizákhoz képest nem gyengült a hazai fizető eszköz, de az euróhoz viszonyítva nem tud elszakadni a 360-as szintről.

A modell portfóliónkon novemberben annyit változtattunk, hogy a részvény szektoron belül csökkentettük a régiós részvények súlyát és ugyan ennyivel növeltük a fejlődő piaci súlyt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.