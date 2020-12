K&H: Elfogytak a kockázatok?

Portfolio Signature karácsonyra is!

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a KBC Asset Management írását olvashatják:

"Eseménydús hónapon vagyunk túl, hiszen megtudtuk ki lesz az USA elnöke a következő négy évben, sorra jelentek meg a várakozásokat felülmúló koronavírus ellenszerek és a Brexit tárgyalások is elmozdultak a holtpontról. A megtakarítókban pedig jogosan merülhetett fel a kérdés: elfogytak a kockázatok? A részvénypiac történései alapján a válasz: igen. A főbb tengerentúli és nyugat-európai indexek kétszámjegyű emelkedést produkáltak, ami nem csoda, hiszen a kisbefektetők és az intézményi befektetők egyaránt a vevői oldalra álltak be. Azonban a vakcina hírek miatt, a korábbi kedvenc technológiai szektor helyett, a gazdaság „újranyitásából” profitáló, ciklikus vállalatok teljesítettek legjobban a tőzsdén. Közülük is kiemelkedett az olajszektor teljesítménye, amely 30%-ot drágult egy hónap leforgása alatt.

Előre tekintve úgy gondoljuk, hogy a kockázatok valóban mérséklődtek, azonban a vírus terjedése és az erre válaszul bevezetett korlátozások még okozhatnak megingást a részvénypiacon, valamint január 5-én a Georgia államban tartandó szenátusi választást is érdemes figyelemmel kísérni, hiszen ott dől el véglegesen az amerikai Szenátus összetétele. Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a jelenleg tapasztalható extrém befektetői optimizmust gyakran részvénypiaci korrekció követi. Ezért úgy gondoljuk, hogy érdemes várni és kedvezőbb beszállási pontokon növelni a részvénysúlyt a portfóliónkban. A kötvények esetében a hozamok emelkedésére számítunk, ezért kevesebbet tartunk a hosszútávú stratégai súlynál. A részvényeken belül pedig a ciklikus szektorok további felülteljesítését várjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.