Történelmi csúcson a tőzsdék - Itt az öt legnagyobb fenyegetés a részvénypiacokra

Közel 3 hét múlva lezárul az egyik legemlékezetesebb év a tőzsdék történelmében, idén fordult elő a leggyorsabb 30 százalékos esés, majd minden idők leggyorsabb visszapattanása is a világ egyik legfontosabb részvényindexében, az S&P 500-ban, és a volatilitásindex legmagasabb értékét is 2020-ban érte el, de negatív olajárra is csak idén akadt példa a történelemben. Ennek ellenére eddig összességében kiemelkedő évet zárhatnak a részvénypiacok, és a várakozások szerint 2021-ben is kifejezetten jól teljesíthetnek a részvénypiacok, de mint minen év végén, most is érdemes végignézni, mik lehetnek a legnagyobb kockázatok jövőre.