Ezek az appok voltak 2020 legjobbjai iPhone-on

A nagy techóriások, a Google és az Apple év végén rendszeresen közzéteszik, hogy mely alkalmazások voltak legnépszerűbbek az adott évben a Google Play és az Apple Store alkalmazásboltban. Megnéztük az Apple listáját, melyik applikációt, játékot szerettek idén a legjobban a felhasználók. Volt köztük meglepő, érdekes és várható is, ebben a cikkben összefoglaljuk, melyik appek voltak idén a nyerők.

A korábbi évekhez hasonlóan az App Store szerkesztői többek között az alkalmazás minősége, kreatív kialakítása, használhatósága és az Apple technológia használata alapján választották ki a nyerteseket. A „2020 legjobbja” idei nyertesei között számos olyan alkalmazás szerepel, amelyek segítettek az embereknek az otthon töltött életre való áttérésben.

Az ingyenes applikáció kategória

1. Zoom

Nem meglepő módon, de a videókonferencia szolgáltatást nyújtó felhőszolgáltató, a Zoom lett 2020 legjobb appja az iOS-en. A koronavírus járvány következtében otthonaikba zárt emberek milliói próbálták megtalálni a legjobb módot a munka vagy akár az oktatás online folytatására. Kisvállalkozóknak jelentett túlélést szolgáltatásaik online térbe terelésével, de akár csak online baráti összejövetelekre is remek eszköz volt az applikáció.

Fotó: Apple Store

2. Tiktok

A TikTok volt az év másik nagy sztorija, a főleg fiatalabb korosztályban népszerű alkalmazást világszerte imádták a felhasználók. A kínai tulajdonban lévő alkalmazást Donald Trump megpróbálta betiltani az Egyesült Államokban, ám a helyzet végül rendezésre került, így továbbra is világszerte működhet az alkalmazás.

Fotó: Apple Store

3. Disney+

A dobogóra még a Disney+ fért fel, az online streaming népszerűsége nagyot nőtt a koronavírus alatt, a mozik bezárásával az emberek otthonaikban élvezhették a legújabb filmeket, de a sorozatok terén is elképesztő a választék. A Disney egyre nagyobb hangsúlyt fektet az online platformjára, és a rengeteg régebbi saját tartalom mellett komoly összegeket költ tartalomfejlesztésre.

Fotó: Apple Store

A top10-ben olyan nagyágyuk kaptak még helyet, mint a YouTube és Instagram, de helyet kapott még a

Facebook

Snapchat

Messenger

Gmail és

Cash App is.

Fizetős iphone appok

1.TouchRetouch

A fizetős képszerkesztő szoftver lehetővé teszi saját képeink retusálását, de képet feljavítani is tud, sőt,a nemkívánatos részeket akár teljes egészében képes eltüntetni a képről.

Fotó: Apple Store

2. Procreate Pocket

Az alkalmazás segítségével szabad kézzel tudunk rajzokat készíteni, de lehetőség van egy-egy kép újrarajzolására, vagy akár komolyabb, művészi képek elkészítésére is alkalmas.

Fotó: Apple Store

3. Dark Sky Wheather

Az időjárást előrejelző fizetős app hirdetések mellett használata ingyenes, míg hirdetések nélküli verziója 4 dollárba kerül. Az applikációba rengeteg extra lehetőség beállítása lehetséges, és mivel pontos földrajzi helyzetet kezel az app, ezért rengeteg információt gyűjt a felhasználó szokásairól, így könnyen figyelmeztetni tud az esetleges rossz vagy épp jó időjárásra.

Fotó: Apple Store

A top10-es listán még helyet kapott:

Facetune

HotSchedules

AutoSleep Track Sleep

The Wonder Weeks

SkyView

Shadowrocket

és a Sky Guide.

Mi a helyzet a játékokkal?

A játékok terén is tehetünk különbséget fizetős és ingyenes játékok közt, bár az ingyenes játékok is gyorsan fizetőssé tudnak válni, ha más nem, rengeteg hirdetést kell megnéznünk a játékért cserébe, vagy az ingyenes játékban akkor tud a felhasználó kiemelkedő eredményt elérni és előnyre szert tenni, ha fizet érte.

Az ingyenes játékok terén az Among us! került az első helyre, amely a klasszikus „gyilkosos” játék online változata, lényegében 8-10 játékos (crewmates) van egy pályára összezárva 1-2 imposztor (gyilkos) mellett, míg a feladat az imposztorok felfedése. A második helyen a Call of Duty található, a PC-n is népszerű lövöldözős játékot a harmadik helyen a Roblox nevű játék követi, amely egy virtuális világba kalauzol minket.

A top 10-es listára még az alábbi játékok fértek fel:

Subway Surfers

Ink Inc. – Tattoo Drawing

Magic Tiles 3: Piano Game

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Out

Coin Master

Cube Surfer!

A fizetős játékok első helyezettje egy klasszikus, a Minecraft, a mára már elavult képi megjelenítéssel rendelkező játék nem veszít népszerűségéből, a lehetőségek tárháza szinte itt is végtelen, építhetünk, fejlődhetünk és közösségi élményt is ad. A második helyre a Plague fért fel, ahol egy járványt kell megállítanunk. Érdekesség, hogy a játéknak társasjáték verziója is létezik, népszerűségében valószínűleg nagy szerepet játszott a koronavírus. A harmadik helyen a Heads Up! került, amely egy klasszikus társasági játék, ki kell találnunk bizonyos segítségek alapján a „homlokunkon” lévő szót. A változatos kategóriák miatt nehezen válik unalmassá, valamint pár érdekes funkcióval rendelkezik. Alkalmas lehet online családi estekre, baráti összejövetelek feldobására, de akár több 100 játékossal is lehet együtt játszani.

A top10-es listán még megtalálható még a

Monopoly,

Bloons TD6,

Geometry Dash,

NBA 2K20,

Grand Theft Auto: San Andreas,

The Game of Life

és a True Skate is.

Címlapkép: Justin Sullivan/Getty Images