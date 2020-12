Újabb felmérés mutatja, közel lehet egy tőzsdei korrekció

A tőzsde hihetetlen száguldáson van túl, szinte robotpilóta üzemmódban emelkedik az elmúlt egy hónapban, de most a befektetőknek időre lehet szükségük, hogy az elkövetkező hónapok számos makrokockázatát értékelni tudják. A Bank of America alapkezelői felmérése extrém optimizmust mutat, amely jelentheti az emelkedés időleges megtorpanását.

A Bank of America Merrill Lynch december 4-10-e közt készített felmérést, amely 577 milliárd dollárnyi eszközt kezelő 217 menedzser válaszát rögzítette. Az ebben a hónapban megkérdezett alapkezelők készpénzszintje 2013 májusa óta nem látott szinteken áll. Más szóval, a porfóliókezelők alulsúlyozzák a készpénzt és részvényeket vásárolnak, hogy ne maradjanak ki az elmúlt hónapokban kialakult hatalmas emelkedésből.

A portfóliók átlagos készpénzszintje 4 százalékon áll, amely kontraindikátorként működhet a Bank of America stratégái szerint. A cég kutatása azt mutatta, hogy ilyen alacsony készpénzállomány esetében az S&P 500 egy hónapos időtávon 3,2 százalék esést mutatott.

A bank elemzői szerint az alapkezelők abban a reményben vásárolnak, hogy a koronavírus vakcinák segítenek felélénkíteni a globális növekedést és a vállalati eredmények jelentősen javulhatnak 2021-ben.

Mindent összevetve a bank szakértői megjegyzik, ez volt az idei év legoptimistább alapkezelői felmérésük.

A Wall Street jelenleg extrémen optimista a világjárvány tombolása ellenére is, holott az esetleges újabb szigorítások és lezárások visszavethetik a gazdasági növekedést.

A három nagy amerikai részvényindex ebben a hónapban is folytatta az új történelmi csúcsok beállítását. Közben az elsődleges részvénykibocsátások is elképesztő árazásokat mutatnak, elég csak a Airbnb és Doordash kibocsátására gondolni. A piacok extrém optimizmusa jól látszik a Tesla árfolyamán is, a cég árfolyama csak ebben a hónapban közel 9 százalékkal került feljebb, míg az elmúlt 3 hónapban 53 százalékot emelkedett.

Ez a féktelen lendület kezd aggasztani néhány wall street-i veteránt, akik szerint közeledik egy egészséges korrekció.

Ez nem olyan dolog, hogy mindent eladsz, ami a tulajdonodban van, csak mert a piac 5-10 százalékkal lejjebb kerülhet. Véleményünk szerint a piacon az extrém optimizmus – szemben az egy hónappal ezelőtti állapottal - olyasmi, ami szünetet hozhat az emelkedésben.

- figyelmeztetett a Canaccord Geniuty Group vezető stratégája a Yahoo Finance Live-on.

Az S&P 500 tegnap 0,44 százalékkal csökkent, de így is közel van a közel 3700 pontos történelmi csúcsához.

Címlapkép: John Keeble/Getty Images