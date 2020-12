2020 a koronavírus éve, de őrült botrányoktól is hangosak voltak a tőzsdék

Az idei év eleje az emelkedő tőzsdékról és tőzsdei rekordokról szólt, azonban a koronavírus járvány mindent felülírt, ez mozgatta az árfolyamokat, mert a járvány kitörése után a világ gyökeresen megváltozott, az emberek az otthonaikba kényszerültek, és ez hatással volt a gazdaság működésére, végső soron pedig a tőzsdén jegyzett cégek árfolyamára is. A vállalatok egy része profitálni tudott a változásból, hihetetlen bevétel - és profitnövekedéssel is találkoztunk, de volt ellenpélda is, ahol a pandémia csúnya profitvisszaesést okozott, sokszor még a cégek üzleti modellje is sérült. Mutatunk három olyan céget, amelyet az év elején még imádtak a befektetők, aztán egy hír vagy leleplezés hatására nagyon megbüntette őket a piac.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Összességében kifejezetten izgalmas céges sztorikat láthattunk idén, amelyek nem mindig voltak pozitívak, láttunk néhány óriási céges botrányt, amely után a befektetők is elfordultak az adott vállalat részvényétől, de olyan botrányok is történtek, ami után a vállalatok a működést sem tudták folytatni. A koronavírus-járvány bizonyos szektorokat és cégeket nagyon súlyosan érintett, ilyenek voltak többek között

a hotelláncok,

az utazásszervezők,

a hajózással foglalkozó cégek és

a repülőgépgyártók és a légitársaságok.

Viszont tudunk olyat cégeket mutatni, amelyek óriási sztárok voltak az év első felében, alapvetően nem csak a vállalatok grafikonja, hanem a kilátásaik is jól néztek ki, a befektetők jó része rajongott ezekért a vállalatokért, aztán jött az óriási zakó.

Wirecard: Európa tech-bajnokának tündöklése és bukása

Az elmúlt évek, és az idei év elejének egyik nagy sztárja volt a Wirecard , amely nem akármilyen vállalat, hanem a 30 tőzsdén jegyzett német társaság egyike volt. Az online fizetési megoldásokat, digitális pénzügyi szolgáltatásokat kínáló cég részvényeit egyenesen imádták a befektetők, a csúcson a vállalat piaci kapitalizációja jóval nagyobb volt a mérlegfőösszeg alapján legnagyobb német bank, a Deutsche Bank piaci értékénél is, nagyon komoly üzleti partnerekkel állt kapcsolatban a Wirecard, többek között a két nagy kártyakibocsátó, a Visa és a Mastercard is együtt működött a német vállalattal. A Wirecard nagyon komoly bevétel- és profitbővülést ért el az elmúlt években, sőt, tulajdonképpen a koronavírus-járvány teremtette környezet is kedvező terep lett volna a további gyors növekedéshez. Ez nem csak a cégnek, hanem a kontinensnek is fontos lett volna, mert miközben azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban fantasztikus tech vállalatok nőttek nagyra, addig Európa ezen a téren lemaradt.

A Wirecard lehetett volna az egyik európai üstökös, amely globálisan is meghatározó szereplővé válhatott volna.

Az vállalatot részvényei 2006-ban bekerültek a német tőzsdén jegyzett technológiai részvényeket tömörítő TecDAX-ba, 2018-ban pedig a 30 legnagyobb német vállalat papírjait tömörítő DAX-ba,az árfolyam pedig száguldott. Az utolsó nagy felívelési szakasz még 2016-ban kezdődött, az árfolyam 2 év alatt közel ötszörösére emelkedett, a történelmi csúcsot pedig 2018 szeptemberében érte el, 199 eurón.

2018 vége felé azonban sűrűsödtek a viharfelhők a vállalat körül, egyre több hír jelent meg azzal kapcsolatban, hogy a vállalat számaival valami nem stimmel, emiatt pedig az árfolyam is lejtőre került. A Wirecardot már a nagy port kavaró, 2019 februárban a Financial Times-ban megjelent leleplező cikk előtt is több támadás érte, azonban az újság által közölt cikk már az árfolyamra is komoly hatással volt. A Financial Times cikke után a Wirecard árfolyama egy nap alatt 25 százalékot esett. A német cég vezetése mindent tagadott, a német tőzsdefelügyelet pedig piacmanipuláció miatt vizsgálatot indított a Financial Times ellen. A helyzet odáig fajult, hogy a német tőzsdefelügyelet példátlan dologra szánta el magát, 2019 februárjában megtiltotta a cég részvényeinek shortolását.

A botrány kirobbantása után a Financial Times újabb és újabb cikkekkel állt elő a témában, és a vállalat többször elhalasztotta az éves beszámolójának bemutatását. A dolog odáig fajult, hogy már maga a német tőzsdefelügyelet kezdett vizsgálatokba a Wirecarddal szemben, de a bomba csak idén júniusban robbant. A társaság bejelentette, hogy ismét, most már negyedszer is elhalasztja az éves beszámolójának közzétételét. A Wirecard szerint több időre van szükségük ahhoz, hogy a társaság által felkért könyvvizsgálóval, az EY-jal tisztázhassák a’’hamis’’ egyenlegre vonatkozó jelzéseket,

A könyvvizsgáló cég jelezte a Wirecardnak, hogy annak mérlegén 1,9 milliárd eurónyi olyan tétel található, amelynek létezésével kapcsolatban nem áll rendelkezésre megfelelő bizonyíték.

Ez az összeg a Wirecard mérlegfőösszegének közel negyedének felelt meg. A vállalat részvényei zuhanni kezdtek, de ez csak a végjáték első szakasza volt, néhány napra rá kiderült, hogy egyáltalán nincs meg a keresett összeg, a cég vezetői elmenekültek Németországból, és perek sokasága indult a vállalat ellen. A vállalatot végül feldaraboltak, és augusztusban gyorsan ki is vették a DAX-ból, a német tőzsdefelügyelet pedig óriási preztizsveszteséget könyvelhetett el, hiszen közvetlenül több mint egy évig védelmükbe vették a csaló könyvelést folytató vállalatot. A cég árfolyama jelenleg csak a töredéke a közel 200 eurós mindenkori csúcsnak, gyakorlatilag nulla közelébe esett.

Nikola: Itt az új Tesla! Ja, nem

2020 az elektromobilitás nagy éve, világszerte egyre több teljesen elektromos hajtású modellt adnak el, ráadásul miközben a globális járvány alatt a hagyományos, belsőégésű meghajtású autók eladása jelentősen csökkent, az elektromosaké tovább emelkedett, így bár alacsony bázisból indultak, az EV-modellek részaránya a globális értékesítésen belül jelentősen emelkedett. A trendre a tőzsdei befektetők is rávetették magukat, idén gyakorlatilag minden olyan vállalat részvénye népszerű volt, amelyik elektromos autók gyártásával foglalkozik, év közben nagyot emelkedett a NIO, az Xpeng vagy a Li Auto árfolyama is.

És akkor itt jutottunk el a Nikolához, amely csak nagyon messziről nézve, és erősen hunyorogva nevezhető elektromos járművek gyártójának, leginkább azért nem, mert még egyetlen ilyet sem gyártott.

A vállalat eleinte CNG meghajtású kamionokat tervezett, ám a készülő prototípus bemutatása előtt Trevor Milton, a vállalat vezérigazgatója bejelentette, hogy egy hidrogénüzemű elektromos járművet fognak bemutatni. A vállalat óriási ígéreteket és bejelentéseket tett:

közölték, hogy olyan hajtásláncot fejlesztettek, amellyel egy kamion 1000 mérföldet tud megtenni, újratöltése pedig csupán 15 percet vesz igénybe, a rendszer hatékonysága 10-15 évvel a versenytársak előtt jár,

bemutattak egy promó videót, amelyben mozgásban láthattuk a Nikola One-t, és ehhez készítettek egy reklámfilmet is,

a Tesla töltőhálózatát másolva mintegy 700 hidrogén-töltőállomás kiépítését tervezték az Egyesült Államokban.

A merész tervekre ráharaptak a befektetők, a Nikola tőzsdei bevezetése óriási siker lett, az árfolyam száguldott, és

a befektetők azt gondolhatták, hogy a világ egyik legjobb cégébe vásárolták be magukat.

Hivatalosan idén június 4 óta forognak Nikola név alatt a vállalat részvényei a Nasdaq-on, aznap 33,75 dolláron zárt a részvény, majd a következő 3 napban elképesztő ralit láthattunk, június 9-én egészen 93,99 dollárig tépték az árfolyamot.

Az azt követő napokban azonban jött a fokozatos kijózanodás, a kurzus a 60-70 dolláros sávban konszolidálódott. A vállalat bejelentette, hogy 14 000 darabos kamion előrendelése van, és szeptember elején a General Motors-szal is stratégiai megállapodást jelentett be.

A botrány szeptember közepén robbant ki, mikor egy shortolásra szakosodott cég, a Hindenburg Research közzétette jelentését a cégről, és átverésnek nevezte a cég teljes működését. A Hindenburg szerint a Nikola félrevezette a partnereit a cég technológiájáról szóló hamis állításokkal, beleértve a hidrogéncellás akkumulátorokat, amelyek a shortos cég szerint sosem léteztek. A Hindenburg végül 53 kérdést tett fel, melyből a Nikola csupán 10-re válaszolt, de azok a válaszok sem voltak meggyőzőek. A

Nikola azóta elismerte, hogy a „mozgásban” videózott prototípusa valójában gurul, abban semmiféle hajtás nincs,

és a General Motors végül visszatáncolt a stratégiai megállapodástól. A botrány azóta is hullámokat vet, az árfolyam a csúcshoz képest közel 80 százalékot esett, de a cég piaci kapitalizációja még így is közel 6 milliárd dollár, mostanra egy nagyon magas kockázattal jellemezhető befektetési lehetőség maradt a Nikola.

Luckin Coffee: egészen más kávéház

A kínai Luckin Coffee egy pekingi székhelyű kávéházlánc, amelyet 2017 októberében alapítottak, és 2020-ban már 4507 üzlethelyiséggel rendelkeztek Kínában, többel, mint a Starbucks. Az üzleti modell kissé különbözött az átlagos kávézóktól, itt a vendégeknek egy applikáción keresztül már előre ki kellett választaniuk a kívánt terméket, így mikor odaértek a kávézóba, már csak átvették azt, beülni nem volt lehetőségük a kávézóba. Ez a működési költségeket jelentősen csökkentette, és a cég üzleti modellje telitalálat volt a február végétől egyre súlyosabbá váló koronavírus járvány miatt.

A vállalat árfolyama ennek megfelelően száguldott, 2019 májusától 2020 közepéig közel 280 százalékkal emelkedett.

A január közepi történelmi csúcsról gyorsan, nagyot esett az árfolyam, aminek az oka elsősorban az volt, hogy a koronavírus-járvány első hulláma akkor Kínában tombolt, és a befektetők igyekeztek szabadulni a kínai központú, kínai operációval rendelkező vállalat részvényeitől, amelynek eredményeként 2 hét alatt közel lefeleződött az árfolyam. De nem csak a koronavírus-járvány nyomta lefelé az árfolyamot, január végén ugyanis az a vád érte a vállalatot, hogy manipulálja az értékesítési, bevételi és profitszámait. A shortolásra szakosodott Muddy Waters Research január végén egy 89 oldalas, anonim jegyzékre hivatkozva közölte, hogy nagy valószínűséggel manipulálták az értékesítési számokat a Luckinnál, csalás történt a vállalatnál.

MW is short . We received unattributed 89-page report alleging is a fraud: $LK — MuddyWatersResearch (@muddywatersre) January 31, 2020

Ennek hatására még nem esett akkorát az árfolyam, de a tweet után megindult a nyomozás. A társaság árfolyama akkor szakadt be, miután a cég bejelentette, hogy egy három független igazgatóból álló különleges bizottságot állított fel, amely a cég korábbi pénzügyi kimutatásait vizsgálja, 2019 utolsó három negyedévére vonatkozóan ugyanis 2,2 milliárd kínai jüan értékű csalást követhetett el a vállalat. A cég vezérigazgatóját, Jian Liu-t felfüggesztették számos alkalmazottal együtt. A botrány hatására június végén lekerült a Nasdaqon szereplő cégek listájáról a Luckin Coffee, jelenleg a tőzsdén kívüli (OTC) piacokon lehet kereskedni a vállalat papírjaival.

A sztorival kapcsolatos friss, múlt heti információ, hogy a Luckin Coffee beleegyezett abba, hogy megfizesse az amerikai tőzsdefelügyelet által kiszabott 180 millió dolláros bírságot, amiért a ténylegesnél lényegesen magasabb bevételt és lényegesen kisebb veszteséget mutatott ki a 2019-es pénzügyi évre, összesen 2,2 milliárd jüan fiktív bevételt mutattak ki, amely az éves bevétel közel 40 százalékát jelenti. A bejelentést követően a Luckin Cofee elnök-vezérigazgatója arról beszélt, hogy támogatják a felügyelet munkáját, prudens belső pénzügyi kontrollt alkalmaznak, és folytatják a korábbi üzleti stratégia megvalósítását. A hírek hatására az OTC piacon jegyzett részvények árfolyama 2 nap alatt közel háromszorosára emelkedett.

Címlapkép: Getty Images