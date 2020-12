A koronavírus felforgatta az életünket, sok szempontból nem jön már vissza a régi világ

2020 tavasza örökre az emlékezetünkben marad, amilyen nyugodtan indult az év, olyan felfordulást hozott a globális koronavírus-járvány, az addig megszokott hétköznapok egy csapásra megváltoztak, világszerte emberek milliói kényszerültek otthonaikba, sokak tulajdonképpen tavasz óta nagyrészt ott élik az életüket, dolgoznak, sportolnak, szórakoznak a négy fal között. Ebből pedig számtalan vállalat profitált, a streamingszolgáltatók, az e-kereskedelmi cégek, az online szolgáltatásokat nyújtó vállalatok bevétele és profitja megugrott a válság alatt, részvényeik árfolyama pedig egyre magasabbra kúszott. Korántsem csak vesztesei vannak 2020-nak.

Digitális szolgáltatások, egy új világ

A koronavírus járvány az emberek élete mellett a vállalatok működését is átalakította, a digitális világ szerepe alaposan felértékelődött. Az átalakulás már a pandémia előtt is elkezdődött, de a koronavírus terjedése után elementáris erővel alakította át a hétköznapokat, a járványt követően a korábbinál sokkal jobban támaszkodtunk az online térre, mint azelőtt, elég, ha csak a bevásárlást hozzuk fel példaként.

A hazai nagyobb láncok közül már többnek van saját házhozszállítási szolgáltatása, és új szereplőknek is jutott hely a piacon. A külföldi nagyobb piacokon az online rendeléssel és szállítással foglalkozó cégek még jobban tért nyertek, legyen szó akár az Alibabáról, vagy éppen az Amazonról, ezek a vállalatok korábban soha nem látott nyereségről és bevételről számoltak be, és szinte letarolták a hagyományos fizikai üzleteket.

Az online bevásárlás csak a jéghegy csúcsa volt, az otthonaikba kényszerült emberek természetesen ugyanúgy szerették volna az életüket tovább élni a bezártság ellenére, így mozi helyett streaming, baráti összejövetel helyett baráti videókonferencia, iskola helyett pedig digitális oktatás volt a válasz. Az infrastruktúra már tulajdonképpen elérhető volt, a különböző célokra különböző plaftormok voltak alkalmasak:

A streamingszolgáltatás, amely a hagyományos kábeltévé kihívója és az otthoni moziélményt volt hivatott megvalósítani, az elmúlt években óriási fejlődésen ment keresztül. A járvány előtt is hatalmas volt a harc, a felhasználók kegyeiért harcba szállt a Netflix, az HBO, az Amazon, az Apple és a Disney is, csak hogy a legnagyobbakat említsük. A járvány következtében jött lehetőséggel elsősorban a Netflix és a Disney tudott élni.

és a tudott élni. Az otthoni edzés is fontossá vált, itt a Peloton volt az, amely óriási sikereket ért el a szobakerékpár és egyéb edzéseszközei révén, ám olyan cégek is profitáltak a trendből, mint a szintén otthoni edzéshez eszközöket kínáló Tempo, vagy Mirror.

volt az, amely óriási sikereket ért el a szobakerékpár és egyéb edzéseszközei révén, ám olyan cégek is profitáltak a trendből, mint a szintén otthoni edzéshez eszközöket kínáló Tempo, vagy Mirror. Az otthoni munka területén egy addig kisebb szereplő, a Zoom lépett nagyot, amely olyan riválisokkal versenyzett és tarolta le a piacot, mint a Microsoft Teams , a Cisco Webex , vagy a Google Hangouts .

lépett nagyot, amely olyan riválisokkal versenyzett és tarolta le a piacot, mint a , a , vagy a . Az online világba helyeződött mindennapokban a legtöbbet használt weboldalak, és az azokat működtető cégek tudtak profitálni, nem beszélve a megugró pornófogyasztásról. Mindenesetre, a Facebook és a Google hatalmas bevételekre tettek szert, mivel a népszerűségük mellett az online hirdetési piacból is szép részt hasítottak ki maguknak.

és a hatalmas bevételekre tettek szert, mivel a népszerűségük mellett az online hirdetési piacból is szép részt hasítottak ki maguknak. A home office térnyerésével a különböző chipgyártók, videókártya gyártók, és a gamerek kedvenc vidójátékkészítői is profitálni tudtak a bezártságból. Az emberek egy része jórészt kényszerből, másik része szenvedélyből a virtuális világba menekültek és 1-1 addiktív játék kiválóan alkalmas volt az időtöltésre

A Nyertesek

A trend nyertesei a tőzsdén is jól szerepeltek, ezek közül négy, különböző területen működő sikersztorit mutatunk be.

Zoom

A Zoom neve mára összeforrott a videókonferenciával, gyakorlatilag megkerülhetetlen szolgáltatás lett. 2019-ben naponta 10 millió meetingrésztvevőt szolgált ki a Zoom, idén áprilisban már napi 300 milliót, míg világszerte már több mint 125 ezer iskolában használták a platformot. A szolgálató számítása szerint idén 3000 milliárd percet tölt el az emberiség a platformon.

A társaság emellett folyamatosan fejleszti a platformot, úgy tűnik, hogy a cég jól tudja kezelni a hirtelen jött népszerűséget, és hosszabb távon is profitálni tud belőle. A Zoom a home office mellett közösségi térként is funkcionálna, ezért egy online eseményplatformot hozott létre, amelyen lehetőséget nyújt fizetős és adománygyűjtő események megrendezésére, legyen az akár egy konferencia, vagy vállalati esemény. A vállalat hangsúlyt helyez a tavasszal még aggályos adatvédelemre, és végpontok közti titkosítást vezetett be.

A vállalat relképesztő növekedést mutatott az évben, a bevételek négyszeres szintre nőttek, bár az is látszik, hogy ez a növekedés ütem az elemzők szerint nem lesz tartható. A profit közel 25x-ösére emelkedett, és az elemzők szerint jövőre is hasonló eredménnyel számolhat a cég.

A Zoom sikere a részvényárfolyamán is tükröződik, közel 500 százalékkal kerül feljebb az árfolyam. Az emelkedés január végén indult el, és az árfolyam augusztus végére már közel 280 százalékot emelkedett, majd onnan november elejéig további 88 százalékkal került feljebb.

Netflix

A Netflix a koronavírus járvány előtt is sikeres cég volt, de a koronavírus-járvány újabb lökést adott a vállalatnak, a vállalat sorra verte meg a saját és az elemzők várakozásait is. Az első negyedévben például közel 15,8 millió új felhasználó fizetett elő az online streaming szolgáltatónál, a harmadik negyedévre a vállalat előfizetőinek száma már 195 millió felett volt, és a társaság közel 20 százalékkal tudta növelni a bevételeit.

A profit is növekedésnek indult, és az elemzők szerint a bevétel 15-20 százalékos növekedése mellett a profit 2 év alatt közel megduplázódhat.

A vállalat rengeteget költött saját fejlesztésű tartalmakra, és egyelőre úgy néz ki, hogy a versenytársak, az HBO, az Amazon vagy az Apple is csak nehezen tudja tartani a lépést a streamingóriással. Az ellenfelek közül egyértelműen a Disney a legveszélyesebb, amely indulásának első évében már közel 74 millió felhasználóval rendelkezett.

A Netflix árfolyama év elején közel 325 dollár volt, azonban az általános piaci pánikban március közepére 290 dollárig csökkent. A már említett negyedéves eredmény és a fantasztikus teljesítmény miatt fokozatosan száguldott az árfolyam, és jelenleg is történelmi csúcsa közelében, a 450-550 dolláros szintek között mozog.

Amazon

Az Amazon a válság előtt is folyamatosan növelte bevételeit, az eredményét szinte mindig visszaforgatta, de a türelmes befektetők így is mesés vagyont kereshettek a vállalat részvényeivel. Az 1997-es alapítás óta az akkori 10 000 dolláros befektetés a koronavírus járvány tombolásának ellenére 2020 májusára közel 12 millió dollárra hízott volna.

A vállalat lassan nyert teret az online kereskedelemben, de mostanra a neve szinte az online rendelés szinonimája lett, és tulajdonképpen emiatt a berobbanó koronavírus és ezzel párhuzamosan a fizikai üzletek bezárása tökéletes lehetőséget biztosított a vállalatnak a piacszerzésre. Néhány kiskereskedő, mint a Walmart és a Target megpróbálta felvenni a harcot az Amazonnal, még aznapi kiszállításokat is vállaltak, de részsikereken kívül az Amazon tarolását nem lehetett elkerülni. A vállalat bevételei idén közel 36 százalékkal nőhetnek, és folyamatosan túlteljesíti az elemzők várakozásait.

Az árfolyam ennek megfelelően száguldott, idén 73,5 százalékkal került feljebb, a vállalat értéke pedig 950 milliárd dollárról közel 1610 milliárd dollárra hízott, tulajdonosa, Jeff Bezos pedig továbbra is a világ leggazdagabb embere.

Peloton

A pandémia egy másik nyertese a fittness eszközöket és szolgáltatásokat értékesítő Peloton. A lezárásokkal elemi igény mutatkozott a szélesebb rétegek számára az eddig kevéssé elterjedt otthoni edzés végzésére. A Peloton, amely különböző edzésprogramok és kiegészítők árusításával foglalkozik, szegmensében piacvezetőként szinte letarolta a piacot. A konditermek és fitneszklubok bezárásából tudott jelentősen profitálni a cég, az online térben aktív vállalat legnépszerűbb, YouTube-ra feltöltött videóját több min 12 millióan látták.

A cég óriási növekedés előtt áll az elemzők szerint, a veszteséges 2019 után 2020-ra már pozitív eredményt érhet el a cég, és a profitnövekedés a szakértők szerint közel 100 százalék lesz a következő 2 évben.

Az árfolyam ennek megfelelően idén közel 400 százalékot emelkedett, és bár a kedvező vakcinahírek miatt október-novemberben átmenetileg esett az árfolyam, az újra romló koronavírus-helyzet következtében az árfolyam új csúcsra emelkedett.

Így marad a világ?

A feltett kérdésre nehéz egyértelmű választ adni. Épp a hét végén érkezett hír arról, hogy egy új, 70 százalékkal fertőzőbb koronavírus törzset fedeztek fel Délkelet- Angliában, így fennáll a veszélye, hogy a koronavírus miatt további lezárások jöhetnek.

Az egészen biztos, hogy a digitalizáció egy gyakorlatilag megállíthatatlan folyamat, amit a koronavírus-járvány inkább csak felgyorsított, amely ugyan az élet normalizálódásával lassulhat, azonban a mindennapokban a digitalizáció egyre növekvő szerepe megkérdőjelezhetetlen. Az emberek azonban a digitális világ mellett vágynak a fizikai társaságra, a CBRE globális felmérése szerint az emberek a home office és a munkahelyi munka kombinációját választanák. A kutatás szerint a megkérdezettek csak mintegy 28 százaléka választotta a kizárólag home office-t, a többség a két típusú munka elegyét tartaná a legjobb megoldásnak a jövőben, ez azonban még mindig bőven hagy növekedési lehetőségeket a stay-at-home vállalatok és részvényeik előtt.

Címlapkép: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images