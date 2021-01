Ázsia egyik leggazdagabb emberéből szinte földönfutó lett az ingatlanmogul

Öt év alatt a hongkongi ingatlanmogul, Pan Sutong Ázsia egyik leggazdagabb emberéből szinte nincstelen lett, miután egymilliárd dolláros tartozást követeltek rajta hitelezői - számol be a hírről a Bloomberg.

Az 57 éves Pan 2015-ben még Ázsia negyedik leggazdagabb embere volt 27 milliárd dolláros vagyonnal, de miután cégének, a Goldin Financial Holdingsnak a részvényárfolyama zuhanórepülésbe kezdett és a legtöbb ingatlanját lefoglalták hitelfedezetként, lekerült a világ 500 leggazdagabb emberének listájáról.

Pan 2008-ban lépett be az ingatlanbefektetések világába, amikor Hongkongban még aranykorát élte ez a terület. Cége, a Goldin Financial közel 5 milliárd dollárnak megfelelő hitelt halmozott fel 2017 májusa és 2020 szeptembere között négy, hongkongi ingatlanra. A lap szerint ebből legalább egymilliárd dollárnyi hitel továbbra is fennálló tartozás.

A Bloomberg cikke megjegyzi, hogy a Goldin bukása vélhetően Pan stratégiájához köthető, az üzletember ugyanis megosztotta az ingatlanok tulajdonjogát a cége és saját maga között. 2018-ban például a cégvezér úgy döntött, hogy az egyik lakóingatlant 100%-ban saját érdekeltségbe veszi át, egy másikban pedig többségi tulajdonrészt szerzett. Mindez azt is eredményezte, hogy az egyik lakóingatlan-fejlesztésnél Pan lett egy meglehetősen nagy hitel egyedüli kezese, ami a projektben résztvevő bankoknak nem tetszett és ki is hátráltak az üzletből.

A cég többi hitelezője, látva a fizetési nehézségeket, lefoglaltatta a cég felhőkarcolóját, amelynek eladása vélhetően fedezi majd a fennálló tartozásokat.