A forradalom felfalja saját szüleit - A Robinhood, a GameStop és az átvert traderek esete

Ha hisztérikus jelenetekre vagyunk kíváncsiak, mostanában az Egyesült Államok az egyik, ha nem éppen a legjobb ország ebből a szempontból, amelyre érdemes figyelnünk. Elhibázott védekezés a koronavírus kapcsán, a maszkviselés és a szabadságjogok félreértelmezése miatti abszurd jelenetek, fosztogatás és tombolás a faji egyenlőtlenségek okán indult - eleinte békés - tüntetés sorozatból elfajulva, és persze a csúcspont: a veszíteni képtelen korábbi elnök által feltüzelt tömeg részéről a Capitolium megrohamozása. Persze a vírushelyzet miatti bezártság a virtuális térben is képes a tömegpszichológia iránt érdeklődő közönségnek újabb példát mutatni az érzelmek elszabadulásáról. A Gamestop és pár hasonló részvényben zajló ámokfutás elmúlt néhány napban pontosan ilyen.

Közösséget építünk!

Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek ide kattintva.

A történet a gazdasági sajtót követők számára már ismert, így most csak egy rövid összefoglaló következik. Egy a Reddit-en lévő, önszerveződő csoport néhány olyan részvény vásárlásába kezdett, amelyekben hatalmas short-állomány épült ki, vagyis sokan komoly mértékben számítottak az esésükre, elsősorban spekulatív kereskedéssel foglalkozó hedge fundok.

Mivel a short pozíciók esetén az elméleti veszteség végtelen, ezért ha kellő erővel esik valaki neki a piacnak a vételi oldalon, és a fundamentumokat figyelmen kívül hagyva nyomja felfelé az árakat, a shortolóknak egy bizonyos ponton túl nem marad más választásuk, mint zárni a pozíciókat, ami persze további emelkedést okoz. A Gamestop esetén pontosan ez történt: a hatalmas emelkedés miatt a short pozíciók zárása miatt elképesztő mértékben emelkedett az árfolyam, a korai vevőknek mesés profitot okozva. Volt olyan nap, amikor az amerikai piacon kicsinek számító vállalat részvényforgalma volt a legmagasabb az összes közül. Néhány másik papír esetén is lezajlott, illetve most is zajlik hasonló folyamat, még ha kisebb mértékben is.

Az esetnek további következményei lettek és lesznek, ezekre hamarosan visszatérek, viszont két apró megjegyzést még szeretnék tenni.

Egyrészt nem tudjuk pontosan, hogy mekkora része volt az eddigi történetben a kis spekulánsoknak és az önszerveződésnek. Az nyilvánvaló, hogy érdemi, de nem vagyok benne biztos, hogy kizárólagos, és nincsenek nagyobb, tudatosabb szereplők az egész mögött, legalább részben. Szintén kétségeim vannak afelől a narratíva felől, miszerint a kis halak ették meg most a nagy halat.

Valóban volt egy - a teljes piac oldaláról egyébként nem igazán fajsúlyos, nem túl szerethető, közepes szintű hedge fund - amely komoly veszteségeket szenvedett el, de kisebb spekulánsok is lehettek a shortolók között. A széles körben elfogadott értékelés mindenesetre az, hogy a kis spekulánsok összefogva a nagy hedge fundokat a saját játékunkban verték meg. Nem ez lenne az első olyan eset, ahol a spekulatív alapok hasonló módon pórul jártak. Érdemes felidézni például a Volkswagen papírjaiban a 2008 végén megesett short squeeze-t is, de ekkor még ehhez nem sok köze volt a kis halaknak. A jelenség tehát korántsem új, és valahol az etikus, illetve jogszabály ellenes tevékenység határmezsgyéjén mozog, a pontos körülményektől függően. Nem csoda, hogy hasonló taktikát jó pár hedge fund környékén is megtalálhatunk.

Érdemes azonban észrevenni, hogy itt egy sokkal mélyebb folyamat durva tünetéről van szó, amihez nincs igazán köze a Gamestopnak, a Redditnek, de még a hedge fundok nagy többségének sem.

A vételi hullám oroszlánrésze a Robinhood app-ból, annak felhasználóitól érkezett.

Ez a cég a tengerentúli fintech, azon belül is wealthtech ágazat egyik legsikeresebb tagja, legalábbis az értékeltség és a felhasználók száma alapján. A hét éve alapított startup mostanra a legutolsó befektetési kör szerint több mint 11 milliárd dollárt ér, és legalább 13 millió felhasználóval rendelkezik. A növekedést elsősorban három tényező hajtotta: egy letisztult felhasználói felület, ami a lehető legkevesebb nehézséget okozza használat közben; a teljesen jutalék mentes kereskedés lehetősége; valamint az a kommunikáció, hogy a tőzsdei spekuláció és befektetés bárki által elérhető és így a kis szereplőknek van lehetősége nyerni a nagyok ellen.

Csak úgy mint az angol mondabeli Robin Hood, ők is azt állítják, hogy a gazdagoktól veszik el a pénzt és a szegényeknek adják oda. A történet szépnek néz ki, de valójában teljesen hamis.

Nem véletlenül írtam az előző bekezdésben a felhasználó kifejezést, hiszen a platformon keresztül kereskedők ugyanis nem igazán ügyfelei a befektetési szolgáltatónak, sokkal inkább termékei. A vállalat fő bevételi forrása abból jön, hogy a felhasználók által indított megbízásokat, az ún. order flowt az igazi ügyfelek, market maker-ek felé továbbítják, akik egyrészt nyernek a vételi és eladási árak közötti spread-en, másrészt ezekből az információkból további apró centeket tudnak lecsípni az árfolyamok minimális, és szempillantás alatt történő alakítgatása által.

Nincs ingyen ebéd, és itt a felhasználók úgy fizetnek, hogy észre sem veszik ezt, akár évekig az ingyenesség illúziójával ringatva magukat. A RobinHood order flowját olyan nagy szereplők kapják meg, mint például a Two Sigma vagy a Citadel Hedge Fund csoportok. Az előbbi cég két alapítója az utolsó adatok alapján 700 millió dollárt keresett egyetlen év alatt - fejenként. Ez még akkor is komoly kérdéseket vet fel, ha tudjuk, hogy nem kizárólag az order flow által biztosított előnyök okozzák az egyetlen bevételt a cégnél.

Az utóbbi hedge fund esete még durvább. A csoportot alapító Ken Griffin egyedül is rendszerint milliárdos jövedelemmel rendelkezik minden évben, és vagyona mára meghaladja a 20 milliárd dollárt. Az ő nevéhez fűződik minden idők legdrágább lakóingatlan vétele az Egyesült Államokban, 238 millió dolláros árcédulával. Ez még csak nem is egy palota valahol a Hamptons-ban vagy Kalifornia partjainál, hanem egy lakás New York-ban. Igaz, nem éppen egy Bronxban található szuterénről van szó, hanem négy egybevont emeletről a Central Park mellett, összesen mintegy 2200 négyzetméterrel. A valójában inverz Robinhood app felhasználói jó ha tudják, hogy hova került a pénzük, elég csak felnézni az egyik legmagasabb felhőkarcolóra, miközben frizbit dobálnak a parkban.

A fordított Robinhoodnak azonban még csak nem is ez a legnagyobb bűne. Sokkal inkább az, hogy gátlástalanul berángatott egy olyan fiatalokból álló korosztályt a tőzsdei spekuláció világába, akiknek erre általában nem volt szükségük, és akiket ez teljesen felkészületlenül ért. Az alapvető emberi mohóság és valamilyen módón mégis az igazságérzetre és a forradalom illúziójára alapozott üzenet egyvelege rengeteg tapasztalatlan embert hálózott be.

Bejárta a világot tavaly az a hír, hogy az egyik felhasználójuk öngyilkosságot követett el, miután tévesen értelmezett egy kezdő számára valóban félreérthető számlaegyenleget, így azt hitte, hogy közel egy millió dollárt veszített el sokkal kisebb összeg felhasználásával. Az egyetemista srác opciókkal kereskedett, több fogalommal sem volt tisztában, és ezzel nem volt egyedül: a Robinhood hagyta hogy ez megtörténjen sok százezer felhasználóval. Igazságtalan lenne a teljes erkölcsi felelősséget rájuk hárítani, de tény hogy részük volt a tragédiában. Az ehhez hasonló esetek ugyan egy kicsit megingatták a cég iránti rajongást, de alapvetően nem változtattak rajta. A felhasználók olykor örömmel, néha kicsit csalódottan nyomkodták a mobiljukat, a Two Sigma és a Citadel irodáiban viszont minden nap vidáman csilingelt a kassza.

Már 1793 óta, Jacques Mallet du Pan újságírótól tudjuk, hogy a forradalom felfalja saját gyermekeit, utalva a legsötétebb évre a Francia Forradalom időszakából. Azt talán még ő sem sejtette, hogy a forradalom nemcsak a saját gyermekeit, de saját szüleit is képes felfalni. A Robinhood vezetésének ugyanis reagálnia kellett a a Gamestopban elindult volatilitás őrületes megugrására.

Elsősorban nem is az egyébként korántsem homogén hedge fund szektor megvédése miatt, hanem azért, mert félő volt, hogy a neki előírt tőkekövetelményt sem lesz képes teljesíteni. Rengeteg felhasználónak adtak margin számlán tőkeáttétellel kereskedési lehetőséget. Az ilyen szinten csapkodó árfolyamok mellett ez azért probléma, mert ha a letét nagyságát meghaladja az elmozdulás, az ügyfélnek nagyobb lesz a tartozása, mint amennyi pénz a számláján van (feltételezve, hogy teljes mértékben felhasználja a tőkeáttétellel lehetőséget a porfólión belül).

A befektetési szolgáltató vezetői itt nem az ügyfelet sajnálják, hanem attól tartanak, hogy nem tudják behajtani a tartozást, ami eltünteti a saját tőkéjüket (pontosabban már előtte a likviditásukat) és kénytelenek lesznek csődöt jelenteni. Hasonló folyamatok adták meg a kegyelemdöfést több hazai brókercégnek, amikor a svájci frank hirtelen elmozdulása többszörösen meghaladta a letét jellemző nagyságát (hozzá kell tenni, hogy ezekben az esetekben nyilván sokkal mélyebben voltak az alapvető problémák, és akkor nagyon finoman fogalmaztam).

Mindemellett az elszámolástechnikai okai miatt is veszélybe került a tőkekövetelmények teljesítése a szokatlanul erős forgalom és volatilitás miatt. Jelenleg nagyon úgy fest, hogy a cég nemcsak ügyféloldalról, de likviditási oldalról is komoly nyomás alatt van, és kénytelen volt százmillió dolláros nagyságrendben lehívni összegeket a folyószámla hitel keretein belül, egyelőre. Emiatt a kérdéses részvényekre már nem engedett új pozíciót felvenni, jelentős mértékben módosított a margin követelményeken és letiltotta az esetükben az opciós kereskedési lehetőséget, legalábbis egy időre.

A Robinhoodból emiatt órák leforgása alatt (hamis) prófétából bukott csillag lett. A népharag ellenük fordult, a közösségi médiát elárasztották a negatív értékelések, és tömeges pereket helyeztek kilátásba ellenük. A tipikus kritika az volt velük szemben, hogy nem engedik meg a felhasználóinknak azt, amit a hedge fundok rendszeresen megcsinálnak. A politikusok azonnal felugrottak a vonatra, tovább hergelve a tömeget. Ez az eset átmenetileg összehozhatta volna a spektrum két szélén lévő populizmusra hajlamos képviselőket is, de jellemző az ottani közhangulatra, hogy amikor a képlékeny gerincű republikánus szenátor, Ted Cruz szokatlan gesztussal egy retweet-ben jelezte, hogy egyetért az amerikai ún. progresszív baloldal sztárjával, Alexandra Ocasio-Cortez-el (AOC), ő ezt kikérte magának, mondván, hogy Cruz meg akarta öletni őt.

Nincs kétségem afelől, hogy AOC a Capitolium ostrománál akár veszélyben is lehetett, ahogy afelől sem, hogy Cruz hozzájárult a tömeg hergeléséhez, de ez már az abszurd kategória. Akárhogy is, a politikusok kiválóan tudnak benzinkannákat dobálni a gyorsan terjedő tűzre. Ami pedig terjedt tovább, sorra kerültek az esetben semmilyen módon nem érintett tőkepiaci szereplők, a hatóságok, és még az olyan évtizedes múlttal rendelkező, arányos korlátozó intézkedéseket végrehajtó befektetési szolgáltatók is, mint az Interactive Brokers is, amely csak az opciós kereskedést tiltotta le, illetve a margin követelményeket módosította, hogy illeszkedjen az őrületes szintű volatilitáshoz a releváns részvények esetén. A hisztériára a jellemző, hogy a Twitter-én és más közösségi média oldalakon az angol Robin Hood Társaságnak és az amerikai Robin Hood Alapítványnak - amelyeknek természetesen az égvilágon semmi köze az említett befektetési szolgáltatóhoz - magyarázkodnia kellett, annyi támadást kaptak.

A felhergelt kis spekulánsok - akik saját környezetükben általában jóravaló, keményen tanuló és dolgozó, ambíciókkal rendelkező fiatalok - még mindig nem jöttek rá, hogy mekkora hibát követtek el. Számos jel utal arra, hogy a Gamestop, AMC és hasonló részvények lövészárkaiból már régen kifüstölték a shortosokat, legalábbis azokat, akiket a leginkább gyűlölnek, és már régen egymásnak dobálják tovább a forró krumpliszemeket. Több százezer, de lehet hogy több millió fiatal fogja megtakarításainak vagy akár a szüleitől kapott pénz egy jelentős részét elveszíteni, mert tarthatatlan szintekre pumpálták fel egy-egy olyan papír árfolyamát, amelynél még csak narratíva sincs rá, hogy miért érhet annyit, amennyit most a piaci kapitalizáció mutat.

A Gamestop egy évek óta növekedést felmutatni képtelen, veszteséges, eredményhányad szinten javulást elérni nem tudó, sok szempontból szürke kis vállalat. Esélytelen, hogy ne legyen komoly elrettentő történet belőle. Az olyan sztárok, mint a Tesla, ahol az értékeltség nagyon-nagyon optimista, a növekedés és a sikeres termékeken túl képes legalább olyan forgatókönyvet felvázolni, ami mellett egy távoli ponton az időben akár fejőstehén fázisban lehet indokolt az árazás, ha minden összejön. A Gamestop esetén ilyennek nyomát sem látni.

Ez nem más, mint színtiszta tömeges (!) manipuláció és illúzió, aminek egy újabb katasztrófa lesz a vége.

A teljes képért hozzá kell tenni, hogy amint a hedge fundok, így a Robinhood spekulánsok sem egyetlen homogén tömeg, ha kisebbségben, de vannak köztük olyanok, akik tisztában vannak azzal, hogy mi folyik a háttérben, és milyen kockázatokat futnak, és sokan nem is vettek részt a mostani őrületben, vagy legalábbis időben kiszállnak - igaz, ők gyakran idővel más platformra váltanak.

Az események tanulsága a felhasználók számára egyértelmű. De mi a helyzet a hasonló fintech cégekkel és a felügyeleti szervekkel? Egy igazi fintech és ezen belül is wealthtech cégnek, valamint szolgáltatásainak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

új technológia felhasználása, jelentős mértékben módosított üzleti logika bevezetése, nagyon magas szintű felhasználói élmény biztosítása, valamint transzparens működés a felhasználók felé (is).

A Robinhood ebből a négyből csak kettőnek felelt meg: az üzleti logika és a felhasználói élmény terepén. Igazán új technológiát nem vezettek be, hanem meglévő rendszerekre támaszkodtak. De ami nagyobb baj, a felhasználói élmény és a hamis üzenet mázával elfedték a valóságot a felhasználók elől. Emiatt a kinti felügyeleti szerv - megkésve ugyan, de - meg is büntette őket. A pénzt viszonylag könnyen kifizették, a megkérdőjelezhető gyakorlat maradt, illetve lett belőle apróbetű a feltételekben elrejtve. Azt pedig a legtöbb felhasználó ugyanannyira olvassa el, mint Kyle a South Parkból az Apple hasonló dokumentumát: sehogyan, amiért aztán kemény árat is kell fizetni.

A szabályozóknak arra kell törekedni, hogy a transzparens működés alapvető szinten jelen legyen, az üzleti rendszereken belül is. Valaminek az újracsomagolása még nem lesz vadítóan szexi fintech újdonság. Emellett sokkal, de sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani az oktatásra. A felhasználók tudnak és akarnak is lelkesek lenni, és hajlandóak tanulni is, de ha a tapasztalatlanságukban teljesen magukra hagyják őket, belesétálhatnak egy-egy csapdába. Ezt nem paternalista és túlzottan óvó szabályozással, hanem a transzparencia megkövetelésével és az oktatásba történő befektetéssel lehet megakadályozni.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre.

Elindult a Portfolio Vélemény rovata, az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

A címlapkép forrása: NBCUniversal Media, LLC.