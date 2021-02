Erste: 2021 több szempontból is nagyon kedvező lesz a részvénypiacok számára

Közösséget építünk!

Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek ide kattintva.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Széles körű konszenzus látszik kialakulni a piacokon azzal kapcsolatban, hogy az idei év több szempontból is nagyon kedvező lesz a részvénypiacok számára. Egyrészt a pandémia lecsengésével a korlátozó intézkedések fokozatosan megszűnnek, így a kereslet masszív felfutása mellett olyan gyors ütemű gazdasági növekedés lesz, amire már régen volt példa. A kínai gazdaság állítólag már tavaly év végére visszatért a válság előtti trend szintjére, az elemzők többsége azt prognosztizálja, hogy az Egyesült Államokban ez ugyancsak meg fog történni már 2021 második felében, aztán 2022-ben Európa is teljesen felzárkózik. Másrészt a növekedést elképesztő mértékű monetáris és fiskális stimulus támogatja: az új amerikai kormányzat 1900 milliárd dolláros csomagot terjesztett elő, beüzemelik az EU 750 milliárd eurós mentőövét, a Fed és az Európai Központi Bank pedig várhatóan egész évben folytatja eszközvásárlásait.

Az optimista hangulatot segíti az is, hogy az új koronavírus fertőzések száma globálisan csökkenni kezdett január közepe óta. Bár az új mutációkkal, a vakcinák elérhetőségével és a lakosság oltási hajlandóságával kapcsolatban továbbra is vannak kockázatok, a befektetők túlnyomó része láthatóan ezeken már keresztülnéz. A fiskális és a monetáris expanzió esetleges visszafogásától ugyan sokan tartanak, de rövid- és középtávon ennek elég kicsi a valószínűsége. A demokraták által korábban belengetett amerikai adóemelési és regulációs hullám idén legfeljebb a retorika szintjén jelenik majd meg, ha egyáltalán. A masszív likviditáspumpa és a gyors keresletnövekedés elvileg az inflációs kockázatokat is feltolhatja, de egyelőre ebben sem hisz igazán senki.

Mindezek fényében nem meglepő a részvénypiacokkal kapcsolatos optimizmus. Némileg aggasztó inkább csak az lehet, hogy fenti pozitív tényezők jó eséllyel már beépültek az árakba. A kötvényekkel szemben a részvények továbbra is vonzó árazásúnak tűnnek, de a hagyományos értékeltségi mutatók meglehetősen magasak, a befektetői pozicionáltság kezd egyoldalú lenni, a tőkeáramlási adatok alapján hónapok óta folyamatosan dől a pénz a tőzsdékre. A lakossági befektetőktől több esetben szélsőséges, a fundamentumoktól alaposan elrugaszkodó kereskedési stratégiák jelennek meg. Mindezek a piac sérülékenységét is jelentősen megnövelik, így mi az általános optimizmus közepette is egyelőre tartjuk korábbi semleges pozícióinkat a részvényekben.

A kötvénypiacokon továbbra is inkább csak a kockázatosabb szegmensekben látunk értéket. Januárban ismét csökkentettük az amerikai állampapírokban, jelzáloglevelekben és jó minősítésű vállalati kötvényekben lévő pozícióinkat. Ezzel szemben növeltük a feltörekvő piaci kötvények súlyát, amelyek átlagosan még mindig 3-4 százalékos lejáratig számolt dollárhozamot tudnak felmutatni, és a hozamfeláraknak is van tere további szűkülésre. A hazai államkötvényekben (a lakossági sorozatokat leszámítva) sok potenciált nem látunk, a hozamok rövidtávon valószínűleg egy viszonylag szűk sávban ingadoznak majd."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.