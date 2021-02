Hold: ha lehet furcsább a piac 2020-nál, akkor 2021 egyelőre szállítja

Közösséget építünk!

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írását olvashatják:

"A változás: Ha lehet furcsább a piac 2020-nál, akkor 2021 egyelőre szállítja. Persze a shortosokat kinyíró social média kampány kevésbé olyan, amit a hosszú távú befektetésekben figyelembe kéne venni, számunkra sokkal fontosabb, hogy megérkezett az a korrekció, ami a value részvényeknek már kijárt a tavaly végén látott rali-juk után. Ezt a korrekciót használnánk fel arra, hogy növeljük irányukba az amúgy is talán magasnak mondható kitettségünket, mert szerintünk a fő driverekkel (kilábalás pandémiából és vírusból) nem történt semmi baj. Eladnánk tehát 5 százalék kötvényt és abból is value részvényeket vennénk az olajszektorban, európai bankokból és autógyártókból.

Ami változatlan: Alapvetően az érték alapú részvényeket súlyozzuk felül, amelyekből sok van a fejlődő piacokon és a régiónkban. Az egyetlen érvnek ezek ellen a rövid távú túlvettség és fokozhatatlannak látszó optimizmus tűnik, de egyrészt ezek most múlnak, másrészt, tapasztalatunk szerint, ha az ember a rövid távú hangulatingadozásokat próbálja eltalálni, akkor sokkal nehezebb lesz rajta maradni egy trenden, amilyen a hosszú idő után megtörni látszó value alulteljesítés a growth-szal szemben lehet.

A táblázatban az alternatív befektetések közé sorolt ingatlant és nyersanyagot szintén a kilábalás potenciális nyerteseiből raknánk össze: az olaj-, az irodaház- és bevásárlási központ részvények kifejezetten az a kategória, amelyek jelentősen felülteljesíthetnek jövőre, mert ezek gyakran még olyan állapotokat tükröznek, mintha a következő években sem utazna, közlekedne és vásárolna offline sokat a nép.

De persze minimális mennyiségű arany mellett szárazon tartott puskaporra is lehet szükség, leginkább a már említett óriási optimizmus miatt: ezt javarészt euró, dollár és svájci frankban denominált kötvényekben tennénk. Forintban csak akkor, ha MÁP+ -t is lehet rakni a portfólióba."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.