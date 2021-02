17 ezer befektetőt húzott le három piramisjátékos, 1,7 milliárd dollárt gyűjtöttek be

A vád szerint David Gentile, a GPB Capital tulajdonosa és vezérigazgatója, Jeffry Schneider, a GBP Capital letétkezelője, az Ascendant Capital és Jeffrey Lash, a vállalat volt ügyvezetője az új befektetők pénzéből fizették a régi befektető hozamát, ami klasszikus piramisjátékot jelent. Ezen kívül azzal is vádolják a céget, hogy megsértették a besúgókat védő törvényeket.

A piramisjátékosok havi 8%-os hozamot ígértek befektetőiknek, azt ígérték, hogy a pénzt a GPB-hez tartozó cégek állandó bevételeiből fedezik, holott ez nem volt így. Tevékenységüket hamisított pénzügyi kimutatásokkal és visszadátumozott hozamgaranciákkal fedezték.

New York főügyésze az SEC eljárásán felül a helyi törvényszéken is eljárást indított a cég ellen, hiszen 1400 New York-it vertek át.

„Nem fogjuk engedni a Wall Street nagykutyáit, hogy megússzák a törvénysértést, miközben kifosztják a New York-iak pénztárcáját” – kommentálta a főügyész.

A GPB minden vádat tagad.

